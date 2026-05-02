Во что поиграть, когда хочется магии: как LEGO создали лучшую видеоигру о Гарри Поттере

В Международный день Гарри Поттера большое количество поклонников захочет окунуться в какую-то видеоигру. Почему лучшим выбором станут проекты под эгидой LEGO – читайте в материале.

Когда речь заходит о видеоиграх по известным кино-франшизам, есть только одна компания, которая практически никогда не подводит с их реализацией – LEGO, сообщает 24 Канал.

Как проваливались "реалистичные" игры о Поттере?

Фанаты "мальчика, что выжил" в свое время получили целую серию видеоигр, созданных различными студиями под руководством издателей из Electronic Arts.

В течение 10 лет (с 2001 по 2011) компания выпустила 8 проектов, каждый из которых соответствовал конкретной части фильма. Правда ни один из них нельзя назвать успешным самостоятельным продуктом.

Практически каждая игра страдает от тех же недостатков. Среди них: слепое повторение сюжета фильмов, слабый и репетативный геймплей, короткий хронометраж и "отсутствие магии".

К примеру последняя часть от EA – "Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 2" (версия для ПК) имеет рейтинг 44/100 от критиков и 4.6/10 от геймеров на портале metacritic.

Даже ярые поклонники Гарри Поттера должны признать: это приключение не только скучное и без ярких моментов, оно также разработано без всякой любви к видеоиграм или франшизе о Поттере,

– написало в своем обзоре на игру немецкое издание PC Games.

Единственной игрой этой эры, которую можно отметить положительно, является "Harry Potter and the Chamber of Secrets" авторства Eurocom и KnowWonder.

Этот проект получился действительно неплохим, но не стал лекалом для дальнейших игр из-за "авральных" темпов разработки, заданных EA.

Какая же лучшая игра про Гарри Поттера?

Во что же тогда поиграть фанатам "поттерианы"?

Сразу отметим, что не берем во внимание Hogwarts Legacy, поскольку решили сосредоточиться на играх, где фигурирует сам мистер Поттер.

Среди таких проектов, можно однозначно рекомендовать серию LEGO Harry Potter от TT Games.

Ее разработчикам удалось сделать шаг в сторону от слепого покадрового копирования сцен фильмов и существенно разнообразить игровой процесс.

В LEGO Harry Potter: Years 1-4 и LEGO Harry Potter: Years 5-7 появилась возможность исследовать окружающий мир, решать пазлы, собрать коллекционные предметы и тому подобное.

Это дало геймерам куда большее ощущение свободы и наслаждения от игры.

В дополнение, оригинальный сюжет был приправлен фирменным юмором видеоигр LEGO, который удивительно хорошо вписался в магический мир "поттерианы" и освежил его.

Комедийные катсцены, что заигрывают с каноническими, сотни скрытых вещей, которые нужно найти, и общее ощущение замечательной игры LEGO в сочетании с замечательной серией действительно делают эту игру выдающейся,

– говорится в обзоре Years 1-4 от IGN на metacritic.

Сейчас проекты доступны как отдельно, так и в составе "LEGO Harry Potter Collection", которая обойдется ориентировочно в 1 тысячу гривен и предложит улучшенные версии игр на консолях PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, мобильных устройствах и ПК.

Поэтому, желающие геймеры имеют целое разнообразие платформ чтобы пережить знакомое приключение под новым углом.

Что слышно о Hogwarts Legacy 2?

Планы на выпуск сиквела успешной игры были подтверждены Warner Bros. еще в сентябре 2024 года.

Разработкой занимаются все те же Avalanche Software, но детали проекта пока покрыты тайной.

В то же время в сети постоянно появляются слухи: то о возможном многопользовательском режиме, который появится в продолжении, то о том, что игра выйдет уже в 2027 году и будет переплетаться с сюжетом нового сериала "Гарри Поттер" от HBO.