Создатели Baldur's Gate 3 назвали самую трудную "ачивку", которая покорилась менее чем 2% игроков
- Самое трудное достижение в Baldur's Gate 3, которое покорилось лишь 1,82% игроков, заключается в заработке более 100 золотых, играя музыку за класс Барда.
- 4647 игроков завершили игру в режиме Чести, используя персонажа 1 уровня, что является чрезвычайно сложной задачей.
- Самые популярные компаньоны в игре Baldur's Gate 3 – Уилл, Гейл и Тинесерда.
Larian Studios обнародовали список самых редких достижений из хитовой Baldur's Gate 3. Самая тяжелая из ачивок, покорилась лишь около 2% игроков.
Разработчики лучшей игры 2023 года отметили годовщину релиза проекта, представив поклонникам ряд интересных статистических данных, информирует 24 Канал со ссылкой на пост в X.
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Каким было самое трудное достижение в Baldur's Gate 3?
В частности, Larian Studios поделились интересными подробностями о самых редких достижениях в Baldur's Gate 3.
Таким образом стало известно, что 1,1 миллиона игроков прошли игру в режиме "Тактика", тогда как менее 4% пользователей смогли победить Горташа в Змеиной Скале, не воспользовавшись ловушками.
Однако, "самым "тяжелым" достижением, которое покорилось лишь 1,82% игроков (2,26% на PlayStation), стало задание заработать более 100 золотых, играя музыку за класс Барда.
Еще более невероятной оказалась статистика по режиму Чести – специального режима игры, который завершает прохождение как только игрок терпит поражение в бою, а его персонажи погибают.
По данным Larian, 4647 игроков прошли BG 3 в этом хардкорном режиме, используя персонажа 1 уровня.
Среди разнообразия информации, также стало известны самые популярные компаньоны в игре. Ими стали Уилл, Гейл и Тинесерда.