Исполнительный продюсер Diablo 4 назвал самый популярный класс персонажа в игре

Исполнительный продюсер Diablo 4 Род Фергюсон поделился с геймерами конфиденциальной информацией о самом популярном классе персонажа в игре. Детальнее – в материале.

Прошло всего несколько дней после официального релиза Diablo 4, а она уже бьет рекорды Blizzard.

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Большинство геймеров в восторге от новинки, а есть игроки, которые уже успели добиться максимального уровня в хардкорном режиме и даже потерять персонажа.

Как и в предыдущих частях франшизы, в Diablo 4 игроки имеют выбор между разными классами героев, каждый из которых обладает уникальными способностями.

На этот момент в игре пять разных классов: Варвар – сильный воин, который может менять оружие во время боя, Волшебник – маг, обладающий стихийными способностями, Друид – может превращаться в оборотня и медведя, Разбойник – ловкий боец, специализирующийся на рукопашном бое и Некромант – темный маг, способный воскрешать умерших существ.

Также к услугам игроков гигантское древо способностей, отдельное для каждого класса, что позволяет создать идеальную сборку для победы над врагами.

Род Фергюссон, исполнительный продюсер игры, поделился твитом, в котором сообщил, что именно Волшебник (Sorcerer) является классом, который чаще всего выбирают игроки Diablo 4.

Многие геймеры были удивлены, что самым популярным оказался не Некромант, сообщив, что они часто встречают именно этих героев во время своих приключений в Святилище.

Сам Фергюссон также рассказал, что его любимцем как раз является Некромант, но не предоставил дополнительной информации о популярности каждого класса, оставляя игроков гадать, какой из них оказался наименее любимым среди поклонников проекта.