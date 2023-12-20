Каковым является среднестатистический украинский геймер в 2023 году: исследование
Источник:На chasi
Вас когда-нибудь интересовало, каков среднестатистический геймер – каков его возраст, на каких платформах играет и как часто покупает игры или же наоборот "пиратит"? Свежий опрос несколько подробнее расскажет о том, каковы украинские игроки.
Опрос платформа вместе с тематическими изданиями проводился с 6 ноября по 6 декабря 2023 года. Его результаты не являются социологическими исследованиями. Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 218 человек.
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Демография украинского геймера
По-видимому, прогнозируемое абсолютное большинство среди украинских геймеров составляют мужчины (80,5%). Зато женщин только (16,4%). Еще 1,9% опрошенных указали другой гендер, а 1,6% его не указывали. Среди возрастных категорий распределение следующее:
- до 18 лет – 4,9%,
- от 18 до 25 лет – 33,3%,
- от 26 до 35 лет – 49,2%,
- от 36 до 45 лет – 11,5%,
- от 46 до 60 лет – 1,1%.
Платформы
- на ПК играют 83,9% украинцев
- Xbox One всех версий – 1,2%,
- Xbox Series всех версий – 10,3%,
- PlayStation 4 – 10,6%,
- PlayStation 5 – 24,3%,
- Nintendo Switch – 19,4%,
- мобильные платформы (iOS, iPadOS, Android) – 35,4%.
Покупка игр или пиратство
В общей сложности почти три четверти или 71,3% исключительно покупают игры, а еще 22,7% преимущественно покупают, но иногда позволяют себе пиратство. 4,7% геймеров преимущественно пиратят, но иногда покупают игры, и только 1,3% украинских игроков исключительно пиратят. В то же время геймеры стараются много не тратить на игры:
- до 1 тысячи гривен в месяц – 68,3%,
- от 1 до 3 тысяч гривен – 20,5%,
- свыше 3 тысяч – 2,4%,
- вообще не тратят – 8,8%.
Игры и военная служба
Среди всех опрошенных военнослужащих оказалось всего 3,8%. Но они смогли рассказать, удается им поиграть на местах прохождения службы. Речь, конечно же, не о боевых позициях.
- 65,2% могут уделить время играм лишь иногда, редко,
- 25,9% играют без особых проблем,
- 10,9% вообще не могут играть во время службы.
Довольно часто можно встретить мнение, что навыки, приобретенные в видеоиграх, могут пригодиться при выполнении боевых задач. Военные ответили на этот вопрос:
- 34,8% отметили, что действительно эти навыки помогли непосредственно, например, в управлении дроном,
- 41,3% ответили, что видеоигры помогли косвенно, например, такие бойцы стали лучше реагировать на неожиданные ситуации благодаря играм,
- 23,9% не удалось применить навыки с игр на службе.