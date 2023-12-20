Каковым является среднестатистический украинский геймер в 2023 году: исследование

20 декабря 2023, 22:11
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Источник:

На chasi

Вас когда-нибудь интересовало, каков среднестатистический геймер – каков его возраст, на каких платформах играет и как часто покупает игры или же наоборот "пиратит"? Свежий опрос несколько подробнее расскажет о том, каковы украинские игроки.

Опрос платформа вместе с тематическими изданиями проводился с 6 ноября по 6 декабря 2023 года. Его результаты не являются социологическими исследованиями. Всего в опросе приняли участие 1 тысяча 218 человек.

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Демография украинского геймера

По-видимому, прогнозируемое абсолютное большинство среди украинских геймеров составляют мужчины (80,5%). Зато женщин только (16,4%). Еще 1,9% опрошенных указали другой гендер, а 1,6% его не указывали. Среди возрастных категорий распределение следующее:

  • до 18 лет – 4,9%,
  • от 18 до 25 лет – 33,3%,
  • от 26 до 35 лет – 49,2%,
  • от 36 до 45 лет – 11,5%,
  • от 46 до 60 лет – 1,1%.

Платформы

  • на ПК играют 83,9% украинцев
  • Xbox One всех версий – 1,2%,
  • Xbox Series всех версий – 10,3%,
  • PlayStation 4 – 10,6%,
  • PlayStation 5 – 24,3%,
  • Nintendo Switch – 19,4%,
  • мобильные платформы (iOS, iPadOS, Android) – 35,4%.

Покупка игр или пиратство

В общей сложности почти три четверти или 71,3% исключительно покупают игры, а еще 22,7% преимущественно покупают, но иногда позволяют себе пиратство. 4,7% геймеров преимущественно пиратят, но иногда покупают игры, и только 1,3% украинских игроков исключительно пиратят. В то же время геймеры стараются много не тратить на игры:

  • до 1 тысячи гривен в месяц – 68,3%,
  • от 1 до 3 тысяч гривен – 20,5%,
  • свыше 3 тысяч – 2,4%,
  • вообще не тратят – 8,8%.

Игры и военная служба

Среди всех опрошенных военнослужащих оказалось всего 3,8%. Но они смогли рассказать, удается им поиграть на местах прохождения службы. Речь, конечно же, не о боевых позициях.

  • 65,2% могут уделить время играм лишь иногда, редко,
  • 25,9% играют без особых проблем,
  • 10,9% вообще не могут играть во время службы.

Довольно часто можно встретить мнение, что навыки, приобретенные в видеоиграх, могут пригодиться при выполнении боевых задач. Военные ответили на этот вопрос:

  • 34,8% отметили, что действительно эти навыки помогли непосредственно, например, в управлении дроном,
  • 41,3% ответили, что видеоигры помогли косвенно, например, такие бойцы стали лучше реагировать на неожиданные ситуации благодаря играм,
  • 23,9% не удалось применить навыки с игр на службе.
Автор: Олег Терещенко