Какие видеоигры получат экранизацию в 2026 году – календарь релизов

2026 год подарит геймерам сразу несколько интересных адаптаций их любимых проектов. О видеоиграх, по мотивам которых следует ждать фильмы – в материале.

Экранизация видеоигр становится все более частым случаем, поэтому и грядущий год продолжит эту тенденцию, чем порадует фанатов виртуальных развлечений, сообщает 24 Канал.

Какие видеоигры получат собственные фильмы в 2026 году?

Пока фильм по мотивам Sleeping Dogs только получил режиссера, другие "игровые" ленты уже имеют определенное окно проката и зрелищные трейлеры.

Сайлент Хилл. Возвращение (в прокате с 22 января 2026 года)

Режиссер оригинального фильма 2006 года Кристоф Ганс вернулся, чтобы адаптировать сюжет культовой игры Silent Hill 2, информирует IGN.

Зрителей ждет психологический хоррор, где Джеймс Сазерленд будет "готов пойти в ад, чтобы спасти" свою возлюбленную.

Трейлер фильма: смотрите видео

Супер-Марио Галактика в кино (в прокате с 3 апреля 2026 года)

Огромный успех первого фильма обусловил ускоренные съемки сиквела, основанного на игре Super Mario Galaxy 2007 года выпуска.

В ленте любимец миллионов и его друзья отправятся в космическое путешествие, где их ждут неизведанные планеты и знакомство с принцессой Розалиной.

Трейлер мультфильма: смотрите видео

Mortal Kombat 2 (в прокате с 15 мая 2026 года)

Сиквел новой франшизы по мотивам культовой серии файтингов обещает показать сам турнир "Смертельная битва" и представить любимца геймеров – легендарного бойца Джонни Кейджа, которого, как сообщает Variety, сыграл актер Карл Урбан.

Трейлер фильма: смотрите видео

Обитель зла (в прокате с 18 сентября 2026 года)

Очередная перезагрузка серии, базирующейся на франшизе Resident Evil, имеет целью вернуть атмосферу настоящего выживания и хоррора, снова рассказав зрителям историю города Ракун-сити и корпорации Umbrella.

Уличный боец (в прокате с 16 октября 2026 года)

Еще один легендарный файтинг получит новую киноадаптацию. Студия Legendary обещает зрителям захватывающий боевик, съемочная команда которого полнится знаменитостями: от Джейсона Момоа до реслера Коди Роудса.

Трейлер фильма: смотрите видео