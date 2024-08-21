Профессиональные игроки Counter-Strike 2 разозлены решением Valve

Немало профессиональных игроков киберспортивного Counter-Strike 2 оказались совсем не в восторге от нововведения разработчиков из Valve, которое "разрушило" один из ключевых тактических элементов игры.

Последний апдейт CS 2 стал самым контроверсионным за долгое время, ведь в нем разработчики объявили о решении убрать из проекта популярные элементы "автоматизации" игрового процесса, информирует Games 24.

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Что не понравилось киберспортсменам

"Жертвой" Valve среди прочего стали так называемые "jump-throw" – специальные броски гранаты в прыжке, которые выполнялись одной кнопкой благодаря специальному "бинду".

За годы своего существования этот трюк стал неотъемлемой частью киберспортивного CS 2, поэтому его изъятие из игры шокировало немало профессионалов.

Что вы делаете?? Вы не можете удалить это из игры. Это создает так много возможностей, – написал капитан Team Vitality Дэн "apEX" Мадесклер.

Вы шутите? Удалять QOL, который был в игре, еще когда CS2 была в бета-версии, так тупо. Вы сами говорили, что намеренно добавили этот функционал в игру. Верните "бинды", – высказался Джонатан "ELIGE" Яблоновский из Complexity Gaming.

Вальв запретили jumpthrow? Они решили уничтожить составляющую первой стадии этой игры – дураки решили забулить нас, – добавил свое мнение легендарный украинский снайпер Александр "s1mple" Костылев.

Однако, были и те, кто менее спокойно отреагировал на противоречивое решение Valve.

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В частности Рассел "Twistzz" Ван Дулкен из Team Liquid сообщил, что все не так критично, а командам просто придется подстроиться под новые реалии.

Да, дымы, которые имеют больше возможностей для ошибок, будут работать, но некоторые дымы, которые требуют стабильности в движениях, не всегда будут попадать без "биндов", – написал тот.

Интересно среагируют ли Valve на замечания от тех, кто годами фактически является лицами их проекта или оставят свой первоочередной замысел в силе.