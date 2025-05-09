Известна дата выхода Brushes with Death – первого дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2

Чешская студия Warhorse Studios официально объявила дату выхода первого сюжетного дополнения Brushes with Death к средневековой ролевой игре с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2.

Ранее выход Brushes with Death был запланирован на лето этого года, однако премьеру перенесли на май, информирует 24 Канал.

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Теперь разработчики уточнили, что релиз состоится 15 мая для всех целевых платформ Kingdom Come: Deliverance 2 – PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Объявление сопровождалось одноминутным трейлером.

У Brushes with Death игроки будут помогать загадочному художнику с таинственным прошлым – мастеру Войти – найти вдохновение для создания шедевра. В обмен на это главный герой научится расписывать щиты.

Brushes with Death, вместе с двумя будущими сюжетными дополнениями, входит в сезонный абонемент Kingdom Come: Deliverance 2 стоимостью 30 долларов, однако дополнение можно будет приобрести и отдельно (цена пока не объявлена).

Кстати, DLC Brushes with Death выйдет в составе большого патча 1.3. Он добавит в игру гонки на лошадях, а также верховую стрельбу из лука.

На фоне анонса Warhorse Studios также объявила о первой скидке на Kingdom Come: Deliverance 2 в Steam. До 15 мая игру и ее Gold Edition (включает сезонный абонемент) можно будет приобрести со скидкой 15%.

Недавно разработчики поделились забавной статистикой Kingdom Come: Deliverance 2. Например, игроки украли более 38,5 миллиарда предметов в игре, а 132,3 миллиона NPC стали жертвами карманников.