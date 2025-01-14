Kingdom Come: Deliverance 2 будет иметь самый длинный сценарий в истории игр

Мы уже некоторое время знаем, что предстоящая Kingdom Come: Deliverance 2 приготовила для нас огромную историю. Но ее масштабы окончательно раскрылись лишь сейчас, когда разработчики сами опубликовали эту информацию. Согласно заявлению, февральская новинка обгонит даже Baldur's Gate 3, которая имела сценарий на 2 миллиона слов.

Готовьтесь к длительному прохождению

В августе 2024 года в соцсети X появилась публикация, которая анонсировала 11 000 "типичных сценарных страниц" в сценарии Kingdom Come: Deliverance 2. Это равняется примерно 2,2 миллиона слов диалога. Однако вчера ютубер, известный как ESO Danny, опубликовал твит, в котором уменьшил это число до 1 700 000 слов. Издатель Warhorse Studios с этим не согласился и оставил свой комментарий, сообщает 24 Канал.

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В своем ретвите, который был дополнен всего одним предложением, говорится, что информация ESO Danny ложная:

На самом деле это более 2,2 миллиона слов в Kingdom Come: Deliverance 2, Дэнни,

– написали представители компании.

Таким образом предыдущие слухи, как можно понять, оказались правдивыми и нас ждет нечто невероятно масштабное. Для сравнения, сценарий GTA 5 имел всего 3 500 страниц, а Baldur's Gate 3 попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный сценарий для видеоигры с ее двумя миллионами слов.

Первый трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2: видео

Трудно представить, сколько часов нам понадобится, чтобы пройти Kingdom Come: Deliverance 2. Baldur's Gate 3 требовала от вас по разным данным от 20 до 38 часов только на основную сюжетную линию, а в целом все задания и детальные исследования мира требуют от 65 до 75 часов. Глава Larian Studios, Свен Винке, в интервью игровому журналу IGN вообще заявлял, что прохождение займет до 100 часов. Так что от Kingdom Come: Deliverance 2 мы можем ожидать похожих результатов.

Kingdom Come: Deliverance 2 – это ролевая игра с открытым миром эпических масштабов, которая является продолжением Kingdom Come: Deliverance 2018 года. Здесь мы присоединяемся к нашему главному герою, Генри из Скалица, который исследует мир, который вдвое больше того, что был ранее. С бесчисленными побочными квестами и интересной (надеемся) историей.

Второй трейлер игры Kingdom Come: Deliverance 2: видео