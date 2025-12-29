Пользователям стоит ожидать прямой перенос игры с компьютеров, который совпадает с восьмой годовщиной выхода оригинального проекта от Warhorse Studios, сообщает 24 Канал со ссылкой на инсайдера bertik11 и его публикацию на Reddit.

Чего ждать от обновленной версии Kingdom Come: Deliverance?

Инсайдер, который ранее точно спрогнозировал перенос второй части игры, поделился подробностями будущего порта. По его словам, выход на современных платформах состоится в феврале 2026 года. Вполне вероятно, что разработчики не будут делать громких анонсов, а просто выпустят игру в формате "теневого релиза".

Технически версия для PS5 и Xbox Series X/S будет максимально приближена к ПК-варианту. Однако инсайдер советует не завышать ожидания, поскольку никаких радикальных изменений или эксклюзивного контента не предвидится – это будет прямой перенос уже существующего кода. Автор утечки прямо призывает не строить иллюзий относительно масштабных обновлений.

Оригинальная история о Генри вышла 13 февраля 2018 года на ПК и консолях прошлого поколения, а весной 2024 года добралась и до Nintendo Switch. За это время игра успела завоевать расположение более 10 миллионов игроков и получить пять сюжетных дополнений.

Сейчас Warhorse Studios уже завершила поддержку второй части игры финальным DLC под названием Mysteria Ecclesiae. Также ходят слухи, что следующим большим проектом чешской студии станет ролевая игра в фэнтезийном сеттинге.