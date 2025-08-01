В базе данных PlayStation Store заметили упоминание о нативной версии ролевой игры Kingdom Come: Deliverance для PS5. Эта находка намекает на возможный выход обновленной игры для современных консолей, несмотря на предыдущие заявления разработчиков об отсутствии таких планов. Источником информации стал проверенный инсайдер.

Что известно об обновленной версии?

Информация о возможном релизе поступила от аккаунта PlayStation Game Size, который отслеживает изменения во внутренней базе данных PlayStation Store. Инсайдер уточнил, что речь идет именно о нативной версии для PS5, а не об обычном патче для игры, вышедшей на PS4. Этот аккаунт имеет высокую репутацию, поскольку ранее он точно сообщал о выходе обновления для Cyberpunk 2077 и о новой игре в серии Assassin's Creed, пишет 24 Канал со ссылкой на TheGamer.

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Эта новость может показаться странной, ведь всего несколько месяцев назад PR-директор Warhorse Studios заявлял, что студия не планирует делать ремастер или ремейк первой части. Он объяснял это нехваткой ресурсов и концентрацией на поддержке успешной второй части. Однако выпуск порта, а не полноценного ремастера, требует значительно меньше усилий, поэтому такой шаг вполне вероятен.

Потенциальный выход обновленной Kingdom Come: Deliverance имеет смысл на фоне огромного успеха ее сиквела. Многие новые игроки захотели ознакомиться с началом истории, но столкнулись с тем, что оригинальная игра 2018 года на консолях имела немало технических проблем и ошибок.

Нативная версия для PS5 могла бы исправить эти недостатки, предложив игрокам стабильную частоту кадров, более высокое разрешение и общие технические улучшения.

К сожалению, никаких предположений о хотя бы приблизительном времени релиза Kingdom Come: Deliverance для PS5 пока нет. Даже если разработка и идет, студия объявит о ней ближе к релизу.