Последний аргумент – геймеры прислали разработчикам посылку с коровьим навозом, чтобы те их услышали

Китайские геймеры довольно радикально подошли к формулированию требований к разработчикам любимой игры, отправив в их офис посылки с коровьим навозом.

Создатели симулятора свиданий Love and Deepspace получили несколько весьма необычных посылок от разъяренных поклонников, сообщает Dexerto.

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Вот это переговоры?

В видеоигре для мобильных устройств, созданной студией Infold, геймеры и геймерки (на которых и ориентирована игра) могут завязать роман с одним из пяти мужских персонажей в научно-фантастическом сеттинге.

Недавно в проекте появился новый, шестой "любовный интерес" – дерзкий оборотень по имени Валко.

Впрочем, его появление возмутило сообщество поклонников и поклонниц.

Трейлер нового персонажа: смотрите видео

Дело в том, что большинство фанатов жаждали нового контента для существующих героев, ведь некоторые из них не получали обновлений более 500 дней.

Это привело к более чем двухнедельной "забастовке" игроков, в ходе которой происходили просто абсурдные вещи.

В частности, разъяренные игроки отправляли коровьи экскременты в офисы Infold, складывали кучи похоронных хризантем, флагов с проклятиями и ритуальных предметов у штаб-квартиры компании.

Китайские аккаунты компании в соцсетях потеряли почти миллион подписчиков.

В итоге Infold не выдержала давления и опубликовала в социальной сети X обширное извинение, в котором пообещала заниматься существующими персонажами, а не добавлять новых.

Письмо всем игрокам



Уважаемые охотницы,



Мы искренне извиняемся за то, что вновь обращаемся к вам. В течение последних нескольких дней наша команда внимательно следила за вашими обсуждениями и отзывами на всех платформах. По поводу проблем, которые возникли после объявления о… pic.twitter.com/PsjNbKyTsB – Love and Deepspace (@Love_Deepspace) 30 июня 2026

К тому же они удалили из игры Валко, чем неожиданно вызвали еще одну волну недовольства, ведь нашлись игроки, которые уже успели полюбить оборотня.

Как Infold выпутается из этой истории, сейчас трудно даже представить.