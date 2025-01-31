The Sims и The Sims 2 вернулись: игры поддерживают Windows 10/11 и почти все дополнения

Как и ожидалось, 31 января компания Electronic Arts и разработчики из Maxis Studio официально объявили и выпустили переиздание первых двух частей культового симулятора жизни The Sims.

Обновленные версии The Sims: Legacy Collection и The Sims 2: Legacy Collection уже доступны для Windows 10 и 11 на Steam, Epic Games Store и EA App, сообщает 24 Канал.

А тем временем Ubisoft обновила торговую марку легендарной игры

Цены на The Sims и The Sims 2

The Sims: Legacy Collection стоит 20 долларов.

The Sims 2: Legacy Collection – 30 долларов.

Специальный набор The Sims 25th Birthday Bundle, содержащий обе игры, обойдется в 40 долларов.

Что нового в переизданиях?

Обе игры получили полную совместимость с современными версиями Windows и защиту Denuvo. Даже при покупке в Steam потребуется авторизация через EA App.

Коллекции содержат все выпущенные дополнения и наборы, за исключением каталога "Идеи из IKEA" (IKEA Home Stuff) для The Sims 2.

Реакция игроков

Анонс переизданий вызвал ностальгию у поклонников серии, а трейлер сопровождался лозунгом:

"Помогайте своим Симам выполнять потребности, строить карьеру, заводить друзей и находить любовь. Или превратите их жизнь в настоящий кошмар!" Выбор за вами!

Трейлер переизданий The Sims:

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Несмотря на положительную реакцию, фанаты выразили недовольство стоимостью переизданий и наличием Denuvo в классических играх, которым уже более 20 лет.