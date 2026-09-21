Это самый кассовый проект, – Кодзима был в отчаянии из-за потери финансирования игры Physint

Хидео Кодзима был потрясен после того, как Sony неожиданно отказалась финансировать его амбициозный шпионский экшен Physint. Гений признался, что до сих пор не понимает причин такого решения.

Ошеломляющую новость руководству студии Kojima Productions объявили во время обычной онлайн-встречи через ZOOM в июне 2026 года, сообщает IGN.

Как Sony "порвала" с Кодзимой?

В тот момент Хидео Кодзима находился в рабочих поездках между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом и не ожидал никаких неприятностей от давних партнеров. Однако представители Sony Interactive Entertainment поставили разработчика перед фактом, что полностью прекращают финансирование Physint.

Я был в настоящем шоке и спросил их, что они только что сказали, ведь мой мозг просто отказывался воспринимать эту реальность,

– прокомментировал основатель и руководитель студии Kojima Productions.

Ситуация оказалась критической для всей компании, ведь в штате Kojima Productions работает около 200 специалистов. Внезапное расторжение соглашения создало огромные риски для банковских кредитов студии и поставило под угрозу массовые увольнения сотрудников, которых наняли специально для проекта Physint.

Кодзима осознал, что на фоне 10-летнего юбилея его частная студия оказалась на грани полного краха. При этом автор игр подчеркнул, что не держит зла на корпорацию, поскольку работает с ее руководством уже 30 лет и понимает сложное положение всей игровой индустрии.

Наибольшее удивление у геймдизайнера эта ситуация вызвала из-за того, что он считает этот проект потенциально самым прибыльным в своей карьере, потому что в последние годы тысячи фанатов умоляли его вернуться к шпионскому жанру. Несмотря на это, корпорация решила прекратить сотрудничество.

Это самый кассовый проект, который я вообще способен создать, поэтому я даже подумать не мог, что Physint окажется в списке на закрытие,

– заявил Хидео Кодзима.

Хотя официально Sony не озвучила причин своего решения во время Zoom-звонка, аналитики и журналисты указывают на существенное превышение бюджета и систематический срыв сроков разработки.

Кроме того, предыдущий проект студии Death Stranding 2 не оправдал финансовых ожиданий издателя, едва достигнув самоокупаемости. В совокупности со сменой руководства в PlayStation эти факторы заставили корпорацию отказаться от рискованного проекта.

Впрочем, Physint получил второй шанс благодаря главному конкуренту Sony. Компания Microsoft и ее подразделение Xbox мгновенно подхватили проект и взяли на себя дальнейшее финансирование разработки.