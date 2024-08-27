Sony имеет планы на PS5 Pro уже на этот год: когда появится консоль рассказал Джефф Грабб

Известный американский журналист Джефф Грабб раскрыл новые подробности относительно планов компании Sony на PlayStation 5 Pro. Выступая на шоу Game Mess Mornings, Грабб поделился информацией из своих источников, хотя и отметил, что эти детали еще не были официально подтверждены Sony.

Грабб сообщил, что игровое подразделение компании Sony готовится к запуску долгожданной PS5 Pro до конца 2024 года. Журналист неоднократно упоминал об этом во время своего выступления на шоу Game Mess Mornings, выражая уверенность в достоверности информации, предоставленной его источниками.

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Хотя Грабб уверен в сроках выхода PS5 Pro, он остается неуверенным в том, покажет ли Sony консоль во время презентации State of Play, запланированной на конец сентября 2024 года. Он предположил, что Sony может сделать выбор в пользу отдельного мероприятия, посвященного PS5 Pro, но у него нет точной информации о таком варианте развития событий.

Следует отметить, что заявление Грабба совпадает с предыдущими спекуляциями и предположениями журналиста Тома Гендерсона, который также ссылался на инсайдерские источники о планах Sony по более мощной итерации PlayStation 5.

Ранее Гендерсон поделился ключевыми спецификациями будущей консоли, что еще больше подогрело ожидания среди игровых энтузиастов.

Предварительные характеристики PS5 Pro:

Процессор: 8 ядер, 16 потоков, Zen 2, частота 3,5/3,8 ГГц

Графический процессор: RNDA 3, 60 вычислительных блоков

TFLOPs/частота GPU: 33,5 терафлопса, 2,18 ГГц

Память GDDR6: 16 ГБ, 18 Гбит/с

Разрядность и пропускная способность памяти: 256-бит, 576 ГБ/c

Память для игр: 13,7 ГБ

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Спекуляции относительно более мощной версии PS 5 ведутся еще со времен выхода оригинальной консоли. Sony придерживалась похожей стратегии для каждой своей консоли. Игровое сообщество давно ждет официального подтверждения от Sony по PS5 Pro, а обсуждения о том, какие новые функции и улучшения предложит обновленная консоль, все больше растут.