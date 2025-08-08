Самые ожидаемые игры 2025 года – календарь главных релизов
- До конца 2025 года запланировано несколько громких релизов видеоигр, включая Mafia: The Old Country, Ghost of Yotei, Pokemon Legends: Z-A, Borderlands 4, и ARC Raiders.
- Игры будут доступны на различных платформах, таких как PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК, Nintendo Switch, и Nintendo Switch 2.
- Каждая игра имеет свои уникальные особенности, такие как акцент на сюжет в Mafia: The Old Country или инновационные возможности исследования мира в Pokemon Legends: Z-A.
До конца 2025 года геймеров ожидает еще несколько громких релизов, среди которых продолжение сразу нескольких известных серий. Подробнее о них – в материале.
Хотя 2025 год уже подарил геймерам такие шедевры как Kingdom Come: Deliverance 2 и Clair Obscur: Expedition 33, ему еще есть что предложить. О 5 самых ожидаемых видеоиграх второй половины года расскажет 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
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5. Справится ли с возрождением серии Mafia: The Old Country?
- Дата релиза: 8 августа 2025 года
- Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК
Приквел расскажет нам о зарождении организованной преступности на Сицилии 1900-х годов через призму истории Энцо Фавары, который спасаясь от бедности станет частью жестокого преступного клана Торризи.
Игра попытается реабилитировать серию в глазах поклонников, после несколько провальной Mafia 3, изучив ее ошибки и предложив геймерам больший акцент на сюжет, чем на открытый мир.
Трейлер игры – смотрите видео
4. Станет ли Ghost of Yotei удачным продолжением Ghost of Tsushima?
- Дата релиза: 2 октября 2025 года
- Платформы: PlayStation 5
Более чем через 300 лет после событий Ghost of Tsushima, игроки возьмут под контроль Ацу – новую главную героиню, которая будет путешествовать по живописному региону Хоккайдо совместно со своим хвостатым компаньоном.
Sucker Punch Productions обещают обновленную боевую систему, с расширенным количеством "стоек", что сделает игровой процесс еще более увлекательным, а также неклассическую кампанию и свободу действий.
Трейлер проекта – просмотрите ролик
3. Как встретят Pokemon Legends: Z-A?
- Дата релиза: 16 октября 2025 года
- Платформы: Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Во второй игре Pokemon Legends к исследованию "тренеров" будет предлагаться Калос и его огромная столица – город Лумиозе.
Инновационность игры заключается в том, что игроки наконец смогут осуществить свою мечту о свободном исследовании мира покемонов.
Трейлер – смотрите видео
2. Удастся ли громкое возвращение Borderlands 4?
- Дата релиза: 12 сентября 2025 года
- Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, ПК
Самая новая игра в известной серии лутер-шутеров, расскажет о новых искателях хранилищ, которые охотятся за богатством и славой на планете Кайрос.
Там им придется противостоять Хранителю Времени – безжалостному диктатору, который держит планету в стальной хватке.
Трейлер шутера – просмотрите видео
1. ARC Raiders
- Дата релиза: 30 октября 2025 года
- Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, ПК
Самой ожидаемой игрой стал шутер ARC Raiders, бета которого приглянулась игрокам.
В постапокалиптическом будущем, где смертоносные машины, известные как ARC, опустошили планету, вы будете играть за рейдера, чья задача – собирать мусор на поверхности и искать среди него что-то ценное.
Помешают этому упомянутые машины и другие игроки, поэтому удачно выполнить задачу, выбравшись с поверхности с добычей станет трудной задачей.
Трейлер игры – смотрите видео
Поэтому, добавьте в свои календари выход проектов, которые вас заинтересовали, чтобы их не пропустить.