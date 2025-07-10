4 топ-стримера откроют рекордное количество кейсов в CS 2 – на кону 240 тысяч долларов
- Четыре популярных стримера откроют кейсы в CS 2 на сумму 240 тысяч долларов, подаренных коллекционером Megalodon888.
- Трансляция состоится 11 июля в 21:00 по киевскому времени, стримеры будут открывать кейсы на ориентировочную сумму 80 тысяч долларов каждый.
- Среди кейсов – самые ценные, такие как Cobblestone и Bravo, с возможностью получить дорогие скины, но все зависит от удачи.
Сразу четыре популярных стримера из Counter-Strike 2 проведут трансляцию, на которой откроют кейсов со скинами на сумму в 240 тысяч долларов. Их им подарил крупнейший в мире коллекционер.
Один из крупнейших коллекционеров скинов из Counter-Strike проспонсировал грандиозный "кейс-оппенинг" сразу от четырех известных стримеров, сообщает 24 Канал.
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Уникальное событие в мире CS
В пятницу (11 июля) состоятся одновременные трансляции от Twitch стримеров ohnePixel, Nadeshot, TimTheTatman и Arrow.
Каждый из них в прямом эфире будет открывать кейсы в CS 2 на ориентировочную сумму в 80 тысяч долларов.
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Эта грандиозная "распаковка" стала возможной благодаря энтузиасту известному как Megalodon888 – одному из крупнейших коллекционеров скинов в мире.
Именно он подарил стримерам огромное количество кейсов, общая стоимость которых оценивается примерно в 240 тысяч долларов.
Среди перечня подарков есть самые ценные и популярные кейсы в истории CS, такие как набор Cobblestone, кейсы Bravo и CS:GO Weapon Case 1. В них могут выпасть весьма дорогие скины, вроде AWP Dragon Lore и AK-47 Fire Serpent, которые стоят десятки тысяч долларов.
Правда, чтобы получить ценный скин надо иметь большую удачу. Так что главной интригой трансляций будет то не превратятся ли эти 240 000 долларов в пыль прямо в прямом эфире.
Начало трансляции назначено на 21:00 по киевскому времени.