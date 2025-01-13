Слухи подтвердились: бывший игрок Passion UA теперь будет играть за fnatic

На прошлой неделе Passion UA потеряла сразу двух игроков. Одним из них был капитан команды Родион "fear" Смык. Уже тогда ходили слухи, что его забрала к себе команда fnatic, но подтверждений никаких не было. Поступили они в эти выходные, когда появилось официальное объявление от европейской организации.

Что известно о переходе

Вместе со fear к команде fnatic присоединяется семнадцатилетний Денис "Burmylov" Бурага. Они заменят Александре "bodyy" Пианаро и Тима "nawwk" Йонассона, которые были выведены из состава во время зимнего межсезонья, сообщает 24 Канал со ссылкой на HLTV.

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Как пишет источник, этот шаг значительно "омолодил" команду: теперь средний возраст игроков вкладывает 24,5 года. Обновленный состав дебютирует на BLAST Bounty Season 1, куда получил приглашение после того, как MongolZ вышли из турнира.

Вот полный состав fnatic сегодня:

Фредди "KRIMZ" Йоханссон.

Бенджамин "blameF" Бремер.

Матуш "MATYS" Шимко.

Родион "fear" Смык.

Денис "Burmylov" Бурага.

Burmylov ранее играл за MOUZ NXT и Lazer Cats. Его карьера началась в 2021 году, но в свою первую серьезную команду он вступил в декабре 2022-го. Он успел засветиться на European Pro League Season 20, ESL Challenger Atlanta 2024, Hellcase Cup 10 и других заметных турнирах.

О fear мы уже ранее упоминали: ему 24, он успел поиграть за Passion UA, The Witchers, Benched Heroes, NAVI Junior и NAVI Youth. Его карьера началась в 2021 году. Именно ему приписывают большой успех, которого достигла команда Passion UA на Perfect World Shanghai Major 2024, где команда смогла пробиться на Opening Stage. Хотя украинцы и не смогли добраться до финала, они громко заявили о себе.