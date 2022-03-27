Команды отстраняют, а турниры отменяют: новые "победы" российского киберспорта
Российский киберспорт продолжает уверенно шагать за своим кораблем. А страдают из-за российской военной агрессии не только профессиональные игроки в CS:GO и Dota 2.
Вчера мы рассказывали вам о том, что киберспортивная команда Team Spirit, которую называли "Гордостью России", переехала в Сербию. В официальном письме она указала, что произошло это из-за "нынешней ситуации между Украиной и Россией". Едва ли кого-то удивило такое решение, а все потому, что на России у киберспорта нет будущего. А очередные яркие доказательства последнего мы на Games24 собрали в сегодняшнем материале.
Актуально Нужно искать новую "Гордость России": организация Team Spirit переезжает в Сербию
Riot Games "отменила" Virtus.pro
Начнем с довольно резонансной ситуации, в которую попал российский состав команды Virtus.pro в дисциплине League of Legends: Wild Rift. Дело в том, что Riot Games запретила этой организации участвовать в своих турнирах даже под нейтральными тегами и флагами. Свое решение компания связывает с санкциями ЕС и США.
А потому руководство Virtus.prо приняло решение расторгнуть контракты с игроками, представлявшими ее в дисциплине League of Legends: Wild Rift. То есть последние теперь могут искать себе новый "дом", а российской организации можно забыть на долгие годы о своей команде в этой дисциплине.
Полный текст заявления / Фото с телеграма Virtus.prо
Riot Games отменила еще и два турнира
Из-за российской военной агрессии организаторы киберспортивных соревнований продолжают отменять турниры в Восточной Европе. А на этот раз о таком решении заявила компания Riot Games. Она отменила сразу два соревнования в Восточной Европе, которую россияне обычно называют СНГ-регионом.
Речь идет о Континентальной Лиге из League of Legends и Региональной Лиге из Valorant. В обоих случаях организаторы соревнований написали почти одно и то же. По их мнению, в такие трудные времена не можно проводить соревнования в этом регионе. А это значит, что команды из Восточной Европы (СНГ-региона) точно пропустят VCT EMEA из Valorant и Mid-season Invitational из League of Legends.
Полный текст заявления / Фото с твиттера VALORANT Regional Leagues
Другие "киберспортивные" новости
- Из-за вышеупомянутых отмен британская киберспортивная организация One Breath Gaming распустила свой российско-белорусский состав в дисциплине Valorant.
- Три украинца покинули состав российской команды Insilio из CS:GO, принадлежащей популярному местному блогеру с никнеймом Rachel. Речь идет об игроках Malkis и Foben, а также тренере WOLF.
- Англоязычный аналитик syndereN предположил, что The International 2022 может пройти без команд из Восточной Европы, если война затянется.
- ESL удаляет из чата украинские и российские флаги во время своих трансляций. На такую поддержку обратил внимание украинский киберспортивный аналитик и тренер Kane.
- Представители Dotesports утверждают, что российские игроки из Fnatic и FPX пропустят VCT 2022 Masters Stage 1 в дисциплине Valorant. Дело в том, что из-за санкций они не смогут добраться в исландский город Рейкьявик.
- Состав Virtus.pro в дисциплине Rainbow Six Siege теперь будет выступать под тегом Outsiders.