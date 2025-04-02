Несмотря на сделку с Tencent Ubisoft не имеет четкого плана работы и это беспокоит инвесторов
- Ubisoft и Tencent создали совместную дочернюю компанию, но пока не имеют четкого плана работы, что вызывает беспокойство инвесторов и работников.
- Акции Ubisoft упали на 17% из-за неопределенности, хотя ранее выросли после объявления сделки с Tencent.
Известный инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на внутреннюю переписку Ubisoft, раскрыл подробности относительно недавно объявленной совместной дочерней компании французского издателя с китайской Tencent. Совместная компания пока не имеет слаженного плана работы, а ее инвесторы и работники обеспокоены этим.
Новая структура будет включать три крупнейшие франшизы Ubisoft – Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six, рассказывает 24 Канал. Однако пока непонятно, как это изменение повлияет на Ubisoft в целом, ее будущие проекты и работников.
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На фоне неопределенности акции компании упали на 17%. Напомним, что после объявления о сделке Ubisoft с Tencent они наоборот выросли. Один из инвесторов компании в комментарии Хендерсону выразил сомнения относительно долгосрочной целесообразности этого шага при отсутствии серьезных изменений в компании.
Сотрудники, которых опросил инсайдер, отметили, что руководство предоставляет недостаточно объяснений. Некоторые считают, что Ubisoft поспешила заключить соглашение из-за ранних успехов Assassin's Creed Shadows.
Письмо руководителя зоны 1 Ubisoft Кристофа Дерена, полученное Insider, раскрывает причины беспокойства работников и инвесторов. Дерен объяснил, что создание дочерней компании является переломным моментом после нескольких сложных лет и должно помочь Ubisoft выйти на новый уровень.
Реорганизация будет проходить в три этапа:
- первый этап (уже завершен) – объявление о соглашении и начало планирования;
- второй этап (продлится до лета) – определение взаимодействия новой структуры с Ubisoft и разработка новой операционной модели;
- третий этап (без четких сроков) – интеграция нового подхода.
Дерен заверил, что Ubisoft продолжит выпускать качественные игры, и поблагодарил сотрудников за терпение и выдержку.