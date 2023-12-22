Зимняя распродажа в Steam предлагает приятные скидки на лучшие игры 2023 года
Источник:Steam
В Steam стартовала ежегодная зимняя распродажа и в этом году в ней можно приобрести много крутых игр по весьма приятным ценам и среди них немало новинок 2023 года. О лучших предложениях – в материале.
Steam запустил большую распродажу, которая дает геймерам широкий выбор скидок на множество проектов.
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21 декабря в Steam стартовала зимняя распродажа, которая предлагает массу скидок на интересные игрушки практически всех жанров и продлится она вплоть до 4 января.
Специально для тех, у кого разбегаются глаза от количества вариантов, мы решили сформировать список из 20 лучших предложений.
Хотя приятные скидки получили игры всех лет, мы рекомендуем сначала обратить наибольшее внимание на проекты, выходившие в этом году, ведь многие из них получили довольно солидную скидку, которой просто грех не воспользоваться.
Итак, для начала геймерам стоит рассмотреть приобретение таких видеоигр:
- Star Wars Jedi: Survivor (скидка 50%) – 849 грн.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (скидка 43%) – 935 грн.
- Hogwarts Legacy (скидка 50%) – 799 грн.
- Resident Evil 4 REMAKE (скидка 50%) – 999 грн.
- Dead Space (скидка 60%) – 599 грн.
- Diablo 4 (скидка 40%) – 1469 грн.
- EA FC 24 (скидка 60%) – 679 грн.
- Lies of P (скидка 20%) – 1300 грн.
- Remnant II (скидка 40%) – 779 грн.
- Mortal Kombat 1 (скидка 50%) – 924 грн.
- BattleBit Remastered (скидка 40%) – 246 грн.
Среди других позиций рекомендуем обратить внимание на:
- Star Wars Squadrons (скидка 95%) – 60 грн.
- Red Dead Redemption 2 (скидка 67%) – 296 грн.
- Battlefield 2042 (скидка 80%) – 299 грн.
- Civilization 6 (скидка 90%) – 52 грн.
- Crusader Kings III (скидка 50%) – 289 грн.
- It Takes Two (скидка 75%) – 249 грн.
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (скидка 80%) – 129 грн.
- Mass Effect Legendary Edition (скидка 90%) – 149 грн.
- The Witcher 3: Wild Hunt (скидка 75%) – 182 грн.