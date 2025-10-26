KRAFTON делают ставку на ИИ – компания первой применит новый подход к разработке игр

Издатели таких проектов как PUBG, Subnautica и The Callisto Protocol стали первой компанией, которая открыто заявила о том, что сделает ставку на искусственный интеллект в разработке видеоигр.

Южнокорейская KRAFTON станет первой игровой компанией в мире, которая поставит ИИ во главе собственных производственных процессов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Krafton Live Talk.

ИИ начинает экспансию в геймдев?

23 октября генеральный директор Чанхан Ким заявил, что студия автоматизирует рутинную работу с помощью систем искусственного интеллекта, способных ставить цели и выполнять сложные задачи, что позволит персоналу сосредоточиться на творчестве и других зонах ответственности.

Начиная с сегодняшнего дня, KRAFTON автоматизирует работу, благодаря агентному ИИ, и внедрит систему управления, ориентированную на ИИ,

– заявил Ким.

Для реструктуризации потратят примерно 70 миллионов долларов США, которые пойдут на создание кластера графических процессоров для исследований и автоматизации ИИ. Это поможет уже к концу 2026 года создать единую инфраструктуру для рабочих процессов на основе ИИ внутри компании.

Кроме того, ежегодно KRAFTON будет тратить примерно 21 миллион долларов чтобы помочь сотрудникам внедрять и применять ИИ-инструменты в своей повседневной работе.

Чанхан Ким и правление рассчитывают, что такой подход повысит производительность, станет локомотивом инноваций и расширит возможности для развития работников, сообщает Dexerto.

