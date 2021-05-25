Разработчики готовят масштабное обновление Minecraft: 91 блок, измененные текстуры и новые мобы

По словам разработчиков, следующее крупное обновление для Minecraft выйдет уже совсем скоро и обещает привнести в игру очень много нового содержания для игроков. Подробнее о том, что ожидает геймеров в материале.

Minecraft сохраняет статус одной из самых популярных игр во всем мире, поэтому неудивительно, что Mojang продолжает активно поддерживать проект апдейтами. Обычно для игры ежегодно выпускают одно крупное обновление, и в этом году оно будет называться Caves & Cliffs и, похоже, будет столь масштабным, что выйдет двумя частями.

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Сами разработчики поделились довольно большим количеством деталей о первой части будущего апдейта. Подобно большинству глобальных обновлений Minecraft, Caves & Cliffs привнесет в игру приличное количество нововведений.

Блоки

В видеоанонсе ниже разработчики сообщили, что в игру добавят "91 новый блок" и даже позволили немного посмотреть на некоторые из них.

Анонс нових блоків з доповнення Caves & Cliffs

Среди новых блоков – немало новых видов лестниц, новый снег и другие блоки, которыми игроки смогут воспользоваться, когда обновление официально добавят в игру.

Мобы

Вместе с почти сотней новых блоков, которые появятся в игре, мир Minecraft также пополнят несколько новых мобов. Наибольшей угрозой для игроков станет новый вражеский юнит – Warden. Спавниться этот моб будет только в полной темноте, а также будет слепым, однако это не помешает ему прекрасно слышать игроков и их движения. Лучше не попадаться ему на пути, ведь Warden способен убить одним ударом, независимо от брони, которую вы носите.

Warden в Minecraft / изображение rockpapershotgun.com

Из нейтрально настроенных к игроку существ в игру добавят: горного козла, аксолотля и "сияющего" кальмара. Последний будет "дропать" игроку специальные люминесцентные чернила.

Текстуры

Изменения в текстурах руды / скриншот с YouTube

В видео разработчиков от 21 мая, они отметили, что значительных изменений также испытает внешний вид руд. Все рудные материалы получат отличную друг от друга структуру, что сразу бросается в глаза опытным игрокам Minecraft. Это будет сделано, в том числе и для того, чтобы улучшить доступность игры для людей с дальтонизмом.

Предметы

Mojang также введут в игру новые предметы. Некоторые из них будут очень полезными, поскольку они добавят еще один уровень креативности для оформления вашей игровой обители.

Amethyst Shard

Brushes

Bucket of Axolotl

Bucket of Powdered Snow

Bundles

Copper Ingot

Glow Berries

Glow Ink Sac

Spyglass

Copper

Медь меняет цвет / изображение beltion-game.com

Одно из важнейших нововведений – новая медная руда. Она будет такой же редкости, как железо, и, подобно меди в реальной жизни, со временем будет менять цвет из-за окисления. "Устаревшие" медные блоки выглядят потрясающе по сравнению с обычными, и мы уверены, что игроки найдут им применение вскоре после их появления в игре.