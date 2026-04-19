Актриса Ghost of Yotei раскрыла как сняли одну из самых чувственных сцен – было сложно не смеяться

Актриса, исполнившая роль протагонистки в игре Ghost of Yotei, вспомнила как была записана одна из самых трогательных сцен проекта. Оказалось, что это выглядело довольно абсурдно.

Одним из самых трогательных моментов игры является тот, когда Ацу наконец получает полное доверие своего спутника – дикого волка.

Интересно Квартиру из GTA V выставили на продажу в реальности – восьмизначная сумма может побить рекорд

Трогательная сцена из Ghost of Yotei выглядела иначе в реальности?

Хотя эта сцена вообще является следствием выполнения дополнительных заданий, она запомнилась огромному количеству поклонников Ghost of Yotei.

В разговоре с gamesradar+ актриса Эрика Иши рассказала как этот момент выглядел во время процедуры "motion capture". Оказалось, что все было совсем не так трогательно.

Я никогда не забуду сцену motion capture, где Ацу гладит волка. Это был Билли Харпер, наш режиссер по кинематографии, который стоял на четвереньках, а я гладила его по голове,

– вспомнила Иши.

Эта история изрядно развеселила геймеров в соцсетях, где большинство сошлось во мнении, что актер должен быть огромным профессионалом чтобы не засмеяться в подобный момент.

Также фанаты Ghost of Yotei отметили, что теперь этот момент в игре выглядит совсем по-другому, когда знаешь как он был создан.

Что за Ghost of Yotei?