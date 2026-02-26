Король хаоса возвращается – корейцы выдали существование новой части культовой видеоигры
- Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинг для новой игры Serious Sam: Shatterverse, что указывает на возможное продолжение серии.
- Новый шутер от Croteam может стать временным эксклюзивом для ПК, предвидя более поздний релиз на консолях.
Game Rating and Administration Committee Южной Кореи выдал возрастной рейтинг для еще не анонсированной видеоигры, которая станет неожиданным продолжением культовой серии шутеров.
Похоже, что Croteam работают над созданием продолжения легендарной франишизы Serious Sam, сообщает Gamerant.
Serious Sam получит продолжение уже совсем скоро?
Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр (сокращенно GRAC) опубликовал рейтинг для видеоигры под названием Serious Sam: Shatterverse, информирует Gematsu в X.
Не анонсированный разработчиками проект получил рейтинг 18+.
Интересно, что среди деталей игры, ее целевой платформой указано ПК, поэтому вероятно новый шутер станет временным эксклюзивом.
Это не стало бы сюрпризом, поскольку Croteam часто выбирали подобную схему в прошлом, когда их проекты появлялись на консолях несколько позже, чем на ПК.
Поскольку в марте 2026 года культовая франшиза Serious Sam отпразднует свое 25-летие, нам вероятно не придется слишком долго ждать не то, что на анонс, но и на саму игру, которая вполне может появиться как так называемый "тихий релиз".
Чем известна серия Serious Sam?
Serious Sam – олдскульная серия шутеров от первого лица, созданная хорватской студией Croteam, где игрок ведет борьбу против инопланетных врагов, угрожающих человечеству.
Игры традиционно отличаются быстрым, хаотичным геймплеем с огромными толпами врагов, обширным арсеналом оружия и масштабными аренами (уровнями), информирует Tech Frontier.
Франшиза включает более 15 игр, среди которых основные части и спин-оффы на разных платформах. Самой новой, по состоянию на данный момент, является Serious Sam: Siberian Mayhem, которая вышла в январе 2022 года.