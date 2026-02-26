Король хаоса возвращается – корейцы выдали существование новой части культовой видеоигры

Game Rating and Administration Committee Южной Кореи выдал возрастной рейтинг для еще не анонсированной видеоигры, которая станет неожиданным продолжением культовой серии шутеров.

Похоже, что Croteam работают над созданием продолжения легендарной франишизы Serious Sam, сообщает Gamerant.

Стоит внимания Одна из последних видеоигр Ubisoft станет бесплатной в эти выходные

Serious Sam получит продолжение уже совсем скоро?

Южнокорейский комитет по рейтингу и администрированию игр (сокращенно GRAC) опубликовал рейтинг для видеоигры под названием Serious Sam: Shatterverse, информирует Gematsu в X.

Не анонсированный разработчиками проект получил рейтинг 18+.

Интересно, что среди деталей игры, ее целевой платформой указано ПК, поэтому вероятно новый шутер станет временным эксклюзивом.

Это не стало бы сюрпризом, поскольку Croteam часто выбирали подобную схему в прошлом, когда их проекты появлялись на консолях несколько позже, чем на ПК.

Поскольку в марте 2026 года культовая франшиза Serious Sam отпразднует свое 25-летие, нам вероятно не придется слишком долго ждать не то, что на анонс, но и на саму игру, которая вполне может появиться как так называемый "тихий релиз".

Чем известна серия Serious Sam?