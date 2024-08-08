Larian Studios рассказала сколько игроков сделали это с медведем в Baldur's Gate 3

По случаю первой годовщины Baldur's Gate 3 разработчик Larian Studios делится интересной статистикой об игроках, освещая успех игры и достижения за прошлый год.

С момента своего полного релиза 3 августа 2023 года Baldur's Gate 3 привлекла значительное внимание и привлечение, а продажи превысили 10 миллионов копий на различных платформах, включая ПК, macOS, PS5, Xbox Series X и S. Чтобы отпраздновать эту веху, Larian Studios представила интригующую информацию о поведении и предпочтениях игроков, информирует Games 24.

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Впечатляющие 93% игроков решили создать собственных персонажей, а 15% выбрали путь Темного соблазна.

, среди сюжетных персонажей игры лидируетс 1,21 миллионами игроков, за ним следуетс 1,2 миллионами ис 860 000 игроков.

Эльфы, полуэльфы и люди оказались самыми популярными расами для создания персонажей, каждая из которых набрала более 12,5 миллиона созданий. Паладин был самым любимым классом среди игроков, в то время, как Жрец занял самое низкое место по популярности.

Вот некоторые интересные статистические данные:

141 660 игроков успешно завершили прохождение режима "Доблесть", тогда как 1 223 305 потерпели поражение, причем 76% доблестно удалили свои файлы сохранений.

1,9 миллиона игроков превратились в головки сыра, а еще 3,5 миллиона были отправлены на встречу с динозаврами.

2 миллиона пользователей освободили поглотителя интеллекта по кличке Нас во время пролога.

Собаку Scratch погладили более 120 миллионов раз, а мишку погладили 41 миллион раз.

141 660 игроков пытались погладить кота Его Величества в таверне "Последний луч".

также является то, что из 658 000 игроков Baldur's Gate 3, которые занимались сексом с друидом Галсином, 30% решили совокупляться с ним в форме медведя-гризли, а это почти 200000 игроков.

Статистика игроков Baldur's Gate 3

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Хотя Larian Studios сейчас сосредоточена на разработке двух амбициозных ролевых игр, они продолжают поддерживать Baldur's Gate 3. Седьмой большой патч ожидается в сентябре, вместе с обещанными улучшениями, такими как фоторежим.