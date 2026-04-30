Вокалист Imagine Dragons создал собственную игру, но дела у нее идут не очень

Реальность геймдева больно ударила по лидеру известной группы Imagine Dragons, Дэну Рейнольдсу, который решил попробовать свои силы в создании цифровых развлечений. Его многопользовательский проект, над которым несколько лет работал фронтмен, сейчас демонстрирует критически низкую активность пользователей.

В каком состоянии сейчас Last Flag?

Творческий путь студии Night Street Games начался еще в 2020 году, когда Дэн Рейнольдс, лидер известной группы Imagine Dragons, решил попробовать свои силы в мире компьютерных игр. Его дебютный проект под названием Last Flag официально увидел свет 14 апреля 2026, став результатом совместной работы музыканта и его брата Мака Рейнольдса, который также является менеджером коллектива. Игра позиционируется как динамичный шутер в формате 5 на 5, где традиционный режим захвата флага дополнен механиками геройских боевиков и визуальным стилем классических игровых телешоу, пишет Dexerto.

Несмотря на узнаваемость основателей и демократичную цену в 15 долларов в сервисе Steam (219 гривен в Украине), проект столкнулся с серьезными проблемами в формировании стабильной аудитории.

Статистические данные платформы платформы SteamDB зафиксировали пиковую активность лишь на уровне 558 одновременных пользователей. Этого показателя игра достигла на следующий день после официального релиза и больше ни разу не повторила. С тех пор количество игроков начало неуклонно снижаться, достигнув тревожной отметки в 16 активных участников на момент последнего обновления данных.

Аналитики отмечают, что в течение последней недели суточный пик активности ни разу не пересек рубеж в 100 пользователей:

В частности, 28 апреля 2026 года в игру одновременно играли лишь 87 человек.

На следующий день – 95 игроков.

Даже в традиционно активные выходные дни ситуация выглядела не намного лучше – в пятницу, 24 апреля, максимальное количество игроков остановилось на цифре 168.

Такие низкие показатели особенно критичны для игр сервисной модели, где жизнеспособность проекта напрямую зависит от наполненности серверов и скорости подбора матчей.

Что думают об этом создатели

Мак Рейнольдс в своих заявлениях пытался сместить акцент, отмечая, что цифры онлайна не являются главным приоритетом для студии. Однако история индустрии знает немало примеров, когда отсутствие игроков приводило к быстрому закрытию даже высокобюджетных тайтлов. Среди наиболее резонансных случаев вспоминают Highguard, серверы которой отключили уже через месяц после выхода, а также такие известные проекты, как Concord, Babylon's Fall или Anthem.

Стоит учитывать, что приведенная статистика базируется только на данных сервиса Steam. Поскольку Last Flag также представлена в магазине Epic Games Store, общее количество игроков может быть несколько выше, однако вряд ли это существенно меняет общую картину.

В отличие от конкурентов уровня Overwatch, Last Flag имеет менее масштабные амбиции, что может дать разработчикам определенное пространство для маневра и постепенного совершенствования проекта. Пока остается открытым вопрос, как именно Дэн Рейнольдс и его команда планируют поддерживать свой шутер в будущем, ведь без срочных шагов по привлечению аудитории игра рискует остаться лишь интересным, но забытым экспериментом популярного артиста.

Last Flag: что это за игра, о чем она и какие в ней возможности?

Проект под названием Last Flag является дебютной работой студии Night Street Games, которую основали Дэн Рейнольдс и его брат и менеджер Мак. Хотя Imagine Dragons известны своими саундтреками к играм и сериалам, этот проект не имеет прямого отношения к музыкальному творчеству группы. Интерес братьев к разработке видеоигр появился гораздо раньше их карьеры на сцене. Рейнольдс признавался, что мечтал о собственной студии всю жизнь. Игру впервые анонсировали в 2021 году, пишет NME.

Last Flag – это тактический шутер от третьего лица, рассчитанный на командные битвы в формате 5 на 5. Визуальный стиль игры и ее атмосфера вдохновлены эстетикой 1970-х годов, что придает проекту вид яркого телевизионного шоу.

Несмотря на то, что игра не посвящена музыке, Дэн Рейнольдс активно включился в создание саундтрека. Вместе с продюсером Джей Ти Дейли он записал композиции в стиле фанка, используя живые инструменты: саксофон, бас-гитару и ударные. Интересно, что в начале разработки для каждого персонажа была написана отдельная песня, а начальные эскизы героев были довольно кровавыми, хотя впоследствии общую стилистику сделали более мягкой, приближенной к Team Fortress 2.

Игровой процесс полностью сосредоточен на режиме "захват флага". Разработчики сознательно отказались от популярных ныне форматов королевской битвы или командных боев на выживание, чтобы максимально раскрыть потенциал одной механики.

Что отличает игру от конкурентов?

Главная особенность Last Flag заключается в фазе подготовки: игроки могут самостоятельно прятать свой флаг в любом уголке карты. После начала матча команда противника должна либо прочесывать территорию в поисках тайника, либо захватывать радарные башни, которые постепенно подсказывают местонахождение цели.

Для победы нужно не только найти флаг, но и удерживать его на своей базе в течение одной минуты.

Персонажи и сражения

На старте игрокам предлагают девять уникальных героев, среди которых есть Охотник за головами, Солдат, Лесоруб, Инженер по вооружению, Лучник и Скаут. Каждый персонаж обладает специфическими способностями и набором оружия – от классических штурмовых винтовок до топоров и луков.

Битвы разворачиваются на двух локациях: горном городке Коппер-Фоллс и заснеженном поле Сноуфилд.

Разработка и релиз

Разработка игры началась в период пандемии, когда Дэн Рейнольдс самостоятельно начал изучать движок Unity. Изначально братья планировали создать игру вдвоем, но впоследствии привлекли профессиональную команду для основания Night Street Games.

Релиз игры на ПК состоялся 14 апреля 2026 года в магазинах Steam и Epic Games Store. Владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series смогут попробовать новинку уже летом 2026 года.