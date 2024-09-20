Riot Games создает новую глобальную систему рейтинга для League of Legends

Разработчик игр Riot Games объявил о новой глобальной системе рейтинга для League of Legends. Global Power Rankings будет основана на технологии Amazon Web Services (AWS) и будет ранжировать все команды из первоклассных соревнований и лиг League of Legends по всему миру.

Как это будет

Рейтинг будет определяться на основе модели, подобной ELO. Согласно пресс-релизу, который цитирует eSportsInsider, модель будет оценивать не только выступления команд, но и силу региона, из которого они происходят. Riot Games назвала это "смешанной метрикой ELO", которая создает средневзвешенное значение между ELO команды и ELO лиги.

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В формуле Power Score вес ELO команды составляет 80%, а ELO лиги – 20%.

В отличие от многих рейтинговых систем других киберспортивных игр, рейтинг League of Legends имеет целью обновляться после каждой игры в серии матчей. Это означает, что Riot Games будет учитывать каждую игру, сыгранную во время регионального сплита или международного ивента, как часть рейтинга.

Другая функция, которую объявили Riot Games, – это "Контекстуализированное взвешивание матчей (K-факторы)", которое определяет, как определенные соревнования взвешиваются в рейтинге. В результате международные события оцениваются выше, чем региональные, а матчи на вылет имеют большее значение, чем матчи группового этапа.

Global Power Rankings также имеет возможность прогнозировать результаты матчей. Согласно пресс-релизу, эта функция была тщательно протестирована, и результаты показали "сильную корреляцию между ожидаемыми и фактическими результатами".

Последней объявленной функцией является оценка для Лиги ELO (три года) и Команды ELO (два года). Это попытка сбалансировать систему, когда дело доходит до изменений в составе, и обеспечить большую выборку международных матчей.

Официальной дорожной карты для рейтингов не существует, но в своем объявлении компания заявила, что уже рассматривает, какие функции могут быть добавлены в будущем. Это включает в себя добавление внутриигровой статистики, рейтинги мощности игроков и "изучение более детальных K-факторов" для повышения точности системы.

Когда ждать

Первое реальное испытание Global Power Rankings состоится в этом месяце, поскольку он будет постоянно обновляться после каждого игрового дня, начиная с чемпионата мира по League of Legends 2024.

Стоит отметить, что League of Legends – не первая киберспортивная игра, которая имеет специальный рейтинг для своей киберспортивной экосистемы: Valve имеет собственный рейтинг CS2, а также рейтинги от сайта новостей и освещения событий HLTV.org.