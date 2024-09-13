Все, что вам нужно знать о League of Legends Worlds 2024: даты, призы, формат и другое
League of Legends – одна из самых популярных в мире киберспортивных дисциплин, которая собирает рекордное количество зрителей на своих турнирах. Очередной такой уже приближается, поэтому организаторы раскрывают основную информацию о датах, призовом фонде, командах и других важных деталях.
Призовой фонд
Поскольку League of Legends является одной из крупнейших киберспортивных дисциплин в мире, призовой фонд турнира также немалый. Общая сумма, которую разделят участники между собой, составляет 2 250 000 долларов. Это лишь немного меньше, чем нынешний призовой фонд The International 2024 (Dota 2), который составляет 2 357 997 долларов.
Как распределятся деньги:
- 1 место: 450 000 долларов.
- 2 место: 360 000 долларов.
- 3 и 4 места: 180 000 долларов.
- 5 и 8 места: 101 250 долларов.
- 9 и 11: 78 750 долларов.
- 12-14: 67 500 долларов.
- 15-16: 56 250 долларов.
- 17-18: 39 375 долларов.
- 19-20: 22 500 долларов.
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Дата проведения и формат
Турнир пройдет с 25 сентября 2024 года по 2 ноября.
- Формат и структура турнира начнется с Этапа 1 (Play-In), где восемь команд будут соревноваться друг против друга. Все команды будут разбиты на две группы с двойным выбыванием с матчами по принципу "лучший из трех". Команды, проигравшие в верхнем раунде 2, сыграют с командами-победителями нижнего раунда 1 из другого набора команд. Четыре лучшие команды пройдут в Этап 2.
- После Этапа 1 начнется Этап 2, в котором примут участие 16 команд. Этап будет проходить в швейцарском формате с пятью раундами. В конце каждого раунда будет проведена жеребьевка, и команды, которые получат три победы, перейдут в Этап 3. Команда, которая потерпит три поражения, выбывает из турнира. Квалификационные матчи и матчи на вылет проводятся по принципу "лучший из трех", тогда как все остальные матчи — по принципу "лучший из одного".
- После Этапа 2 состоится финальный этап, Этап 3 (Knockout). Этот этап будет состоять из восьми команд, пришедших из Этапа 2, и будет состоять из матчей на вылет. Все матчи будут проходить по принципу "лучший из пяти".
Участники
В League of Legends Worlds участвуют немало команд со всего мира, некоторые из них были приглашены, а некоторые прошли квалификацию на предыдущих турнирах в 2024 году. Все команды, которые участвуют в League Worlds – далее.
Отбор на швейцарском этапе:
- Hanwha Life Esports.
- Gen.G.
- Bilibili Gaming.
- Top Esports.
- LNG Esports.
- Weibo Gaming.
- G2 Esports.
- Fnatic.
- FlyQuest.
- Team Liquid.
- Дополнительные команды еще уточняются.
Прошли отбор на сцену плей-офф:
- MAD Lions KOI.
- 100 Thieves.
- PSG Talon.
- Fukuoka SoftBank HAWKS Gaming.
- GAM Esports.
- Viking Esports.
- paiN Gaming.
- Movistar R7.
Где смотреть League of Legends Worlds
На протяжении всего турнира League Worlds будет транслироваться в прямом эфире на официальном канале Riot Games в Twitch.