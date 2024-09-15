Falcons готовят трансферную бомбу – именитый снайпер может пополнить коллектив по CS 2

Мир киберспортивного Counter-Strike 2 может ожидать невероятный трансфер, ведь последние слухи утверждают, что саудовская организация Falcons хочет подписать украинского снайпера NAVI.

Вслед за слухами о том, что легендарный Никола Ковач почти договорился о переходе в Falcons, в коллектив начали сватать еще более именитого киберспортсмена.

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s1mple может стать самым дорогим трансфером в истории Counter-Strike

Как утверждает журналист и инсайдер Ричард Льюис, после завершения перехода Ковача, организация Falcons планирует пригласить в свои ряды лучшего игрока в истории CS – Александра "s1mple" Костылева.

Сейчас украинец уже долгое время находится в бессрочном отпуске, но в последнее время все активнее стримит Counter-Strike 2, что может свидетельствовать о подготовке к возвращению. При этом он имеет действующий контракт с NAVI.

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Хотя точная цена снайпера остается тайной, в сети всплывала информация о том, что выкуп контракта Костылева обойдется желающей команде в "скромные" 3 миллиона евро.