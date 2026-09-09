Энтузиаст создал шедевральный набор LEGO по мотивам будущей GTA 6

Энтузиасты не устают удивлять своим творчеством, создавая уникальные шедевры в ожидании самого громкого игрового релиза десятилетия. Геймер собрал классный набор из LEGO, посвященный GTA 6.

Поклонник LEGO под ником hachiroku24 представил удивительную диораму, полностью посвященную GTA 6. Эта работа мгновенно покорила сердца геймеров по всему миру, сообщает 24 Канал.

Побег на моторной лодке и легендарный логотип

Новая самодельная модель воссоздает захватывающую сцену, где главные герои игры, Люсия и Джейсон, убегают от правоохранителей на скоростном моторном катере, оставляя полицейских на мели среди живописных пальм.

Особое внимание привлекает гигантский логотип игры с идеальным цветовым градиентом, который возвышается над всей композицией и прекрасно передает атмосферу солнечного Вайс-Сити.

В комментариях на платформе Reddit пользователи выразили искреннее восхищение невероятной детализацией проекта и великолепным оформлением логотипа.

Если бы это был официальный набор, я бы купил его сразу же,

– прокомментировал пользователь Reddit под ником Cherego.

О боже, мне невероятно нравится этот дизайн, ты просто попал в самую точку,

– добавил другой посетитель форума RobberySuspect.

Пользователь nocolon даже отметил, что сначала считал задний фон напечатанным на бумаге, и только после увеличения изображения понял, что вся конструкция состоит исключительно из деталей LEGO.

Несмотря на огромный спрос и просьбы отправить проект на платформу LEGO Ideas, шансы на появление официального конструктора по мотивам GTA 6 равны нулю. Дело в том, что известная датская компания строго придерживается семейной концепции и не выпускает игрушки по франшизам с возрастным рейтингом для взрослых.