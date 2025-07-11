PlayStation анонсировала лимитированные PS5 с дизайном в стиле Ghost of Yotei – сеть в восторге

PlayStation показала лимитированную серию консолей и девайсов, дизайн которых был вдохновлен будущей игрой Ghost of Yotei. Геймеры остались в восторге.

Новый проект создателей Ghost of Tsushima приближается к релизу, а PlayStation представили эксклюзивные версии девайсов, созданные в дизайне будущей игры, сообщает 24 Канал.

Интересно Пользователи Steam тратят миллиарды на игры, которые никогда не запускают

Чем дизайн PS5 поразил геймеров?

На недавнем State of Play, было представлено эксклюзивные версии консолей PS5, чехлы для PS5 Slim и PS5 Pro, а также контроллеры DualSense – все выполнено в дизайне Ghost of Yotei.

Игровой процесс проекта Ghost of Tsushima: смотрите видео

Консоли и чехлы могут похвастаться изображением горы Йотей – вершины острова Хоккайдо, где будут происходить события игры. Геймпады DualSense в свою очередь имеют силуэт главной героини Ацу и широкие мазки, символизирующие порывы ветра.

Как всегда, DualSense можно будет приобрести отдельно.

Лимитированная коллекция девайсов / Фото Sony

Все предметы будут доступны в двух версиях: золотой, которую можно будет приобрести в избранных розничных магазинах и в официальном магазине PlayStation, и черной, которая будет доступна только в магазинах PlayStation.

Хотя обе версии имеют одинаковый дизайн, они существенно отличаются по замыслу. Золотой комплект был вдохновлен кинцуги – традиционным видом искусства в Японии, который ремонтирует керамику с помощью тщательно нанесенного золота.

Черный набор в свою очередь создавался на основе японского стиля искусства Суми-э, который является разновидностью рисования черной тушью.

Анонсированные девайсы появятся в продаже в день релиза Ghost of Yotei – 2 октября 2025 года, но на них можно будет оформить предварительный заказ несколько ближе к дате.