Лучший футбольный симулятор на сегодня: какая игра самая современная, а какая навсегда осталась в сердце

Для геймеров, которые захотят исправить неудовлетворительные для себя результаты реального Чемпионата мира 2026 года, предлагаем узнать, какая видеоигра считается лучшим симулятором "игры миллионов".

Чемпионат мира по футболу всегда вызывает споры в сети о лучшем футбольном симуляторе. Свое мнение по этому поводу решили высказать и мы на 24 Канале.

Стоит обратить внимание Electronic Arts определили победителя Чемпионата мира по футболу 2026

Во что поиграть прямо сейчас?

Учитывая оценки критиков, популярность среди геймеров, культурное влияние и долю ностальгии, то смело порекомендовать мы можем только два проекта: один из них – EA Sports FC (бывшая FIFA), а другой – Pro Evolution Soccer (нынешний eFootball).

Первый – это тот вариант, который будет играть наиболее динамично и современно, ведь речь идет о EA Sports FC 25.

Эта часть серии попала на вершину списка лучших футбольных игр от издания GamesRadar+, где ее отметили за улучшенный ИИ и новый режим Rush.

И действительно, после ребрендинга, именно эта часть серии смогла удержать марку и остаться главной "футбольной" игрой индустрии.

Трейлер игры: смотрите видео

На это указывают и сумасшедшие продажи, которые по состоянию на июль 2025 года составили около 20 миллионов копий, только на консолях PlayStation, сообщает KitGuru. А игра же доступна фактически на всех современных игровых платформах.

Несмотря на все, EA Sports FC 25 трудно назвать идеальной, ведь многие геймеры все еще критиковали ее за отсутствие инноваций и другие мелкие недостатки.

Правда, мы все же рекомендуем ее, а не преемницу EA FC 26,, поскольку та столкнулась с еще большими проблемами, а некоторые геймеры и вовсе называют ее "сломанной" из-за засилья багов в частности связанных с искусственным интеллектом игроков.

От чего прольется скупая ностальгическая слеза?

Если говорить о лучшем симуляторе всех времен, то чаще всего геймерами упоминается PES 6.

Игра вышла осенью 2006 года и завоевала свою минуту славы благодаря футбольной лихорадке после ЧМ в Германии, став эталоном цифрового футбола для целого поколения. Главная причина – удивительно реалистичный игровой процесс, который делал ставку не на аркадность, а на физику мяча, позиционную борьбу и непредсказуемость.

Даже сегодня многие фанаты считают ее вершиной Pro Evolution Soccer, хотя сейчас серия носит название eFootball, а одна из ее частей стала худшим спортивным симулятором в истории.

Игровой процесс: смотрите видео

На форумах и в соцсетях, геймеры регулярно вспоминают PES 6 как игру, которая лучше всего передавала драму, случайность и красоту настоящего футбола.

Итак, если хотите испытать приятную ностальгию – ищите возможность поиграть именно в этот проект.