Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: баги в GTA и ремастер Red Dead Redemption

На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас лучшие. Геймеры продолжают высмеивать ремастер трилогии GTA, а также уже показали, как будет выглядеть обновленная версия игры Red Dead Redemption.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: два типа игроков в CS:GO и портал в Skyrim

10 место – Внимание к деталям

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – Cl1ky

9 место – Вряд ли это может быть оправданием

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – MalikKillzIt

– Это ремастер, а не ремейк

8 место – Приоритеты

Количество лайков – 29 тысяч

Автор – ListerineAfterOral

Записка от девушки, которая лежит на моей PS 5: она не работает – я ухожу от тебя.

Моя реакция, когда я включаю питание PS 5, и она все еще работает:

7 место – Как все играют в Minecraft

Количество лайков – 34 тысячи

Автор – SrGrafo

– Почему я перестал играть в Minecraft? Эта игра удивительна!

– Ого! Все мои моды все еще здесь!

– Пытаюсь исправить все...

– Просто играй без модов.

Через несколько месяцев

6 место – Наверное, это хоррор

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – SAU-SIEGE

– Издание GTA: The Trilogy – The Definitive Edition не может быть реальным...

– Этого не может быть!!!

5 место – Нокаут

Количество лайков – 74 тысячи

Автор – Alarmed-Ad-436

Когда хулиган из школы дразнил тебя, но бабушка достала его

4 место – "Улучшения"

Количество лайков – 90 тысяч

Автор – AlterEgo117

3 место – И это уже реальность

Количество лайков – 98 тысяч

Автор – DerpJerd

2 место – Как будут выглядеть персонажи в ремастере Red Dead Redemption

Количество лайков – 100 тысяч

Автор – Not_a_Replicant_

1 место – Баг, которому уже 20 лет

Количество лайков – 118 тысяч

Автор – TheVideoGaymer