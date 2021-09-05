Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: будущее Skyrim и "древние" храмы в Tomb Raider
Источник:24 канал
На этой неделе пользователи Reddit создали немало интересных и оригинальных работ, а мы собрали для вас самые лучшие. Геймеры показали, какими "жестокими" могут быть видеоигры, а также вновь вспомнили о будущем переиздании Skyrim.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: скидки на Cyberpunk 2077 и поиски в Fallout
10 место – Ведь правда
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – MrNoName_ishere
Подняться на гору, используя предложенную вам тропу
Идти прямо вверх, даже если ваш герой умрет, пытаясь это сделать
9 место – Новичкам везет
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – BizarroBezos
– Черт!
– Я выиграла!!!
8 место – Древние технологии
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – TooHigh2Die420
Первый человек, который за много веков попал в древнюю гробницу
Находит улучшение для пулемета
7 место – "Жестокие" видеоигры
Количество лайков – 25 тысяч
Автор – Rony0601
Мама: видеоигры побуждают к насилию, не стоит в них играть.
Что я делаю в видеоиграх:
6 место – Все для игроков
Количество лайков – 32 тысячи
Автор – PressTurn
Xbox: потратьте 60 долларов один раз, а потом без проблем играйте в свои игры на текущем и следующем поколениях
PlayStation: наши игры для PS5 стоят 70 долларов, и мы взимаем плату за обновление с PS4 до PS5. Платите нам деньги.
5 место – А что же хуже?
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – SkepticDrinker
Я: хочу Mortal Kombat!
Мама: это очень неприлично. Выбери спортивную игру.
Я:
4 место – Похоже на правду
Количество лайков – 52 тысячи
Автор – minev1128
Bethesda анонсирует The Elder Scrolls V: Skyrim 20th Anniversary Ultimate Mega Luxury Edition
Сыграйте в ту же игру, которую мы все любим...
На этот раз мы исправили все баги!
Шучу, но мы все-таки добавили в игру паддлбординг.
3 место – А сколько было разговоров
Количество лайков – 58 тысяч
Автор – sgarg17
2 место – Вряд ли так все работает
Количество лайков – 70 тысяч
Автор – hermanphi
20 лет назад:
– Наслаждайся, пока это продолжается, когда ты вырастешь, ты уже не сможешь получать удовольствие от видеоигр.
Наше время:
1 место – Нажмите кнопку "F", чтобы отдать дань уважения
Количество лайков – 130 тысяч
Автор – Jaryd_Giesen