Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: God of War на Xbox и эволюция игр
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. Они снова высмеяли игру Pokemon Legends: Arceus, а также показали, как владельцы Xbox проходят God of War.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: цена на Battlefield 2042 и древний мультиплеер
10 место – 20 лет эволюции
Количество лайков – 5 тысяч
Автор – Liquidboard
Pokemon Legends: Arceus и Star Fox Adventures
9 место – И так почти всегда
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – Exact-Muffin-8508
Главный босс
Я, который вернулся для битвы с ним после того, как потратил 555 часов на дополнительные задания
8 место – Когда нужно проходить хоррор
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Miles_the_new_kid
– Привет, я уборщица, которую вы вызвали…
– Привет, на самом деле мне не нужно, чтобы вы что-то убирали. Мне нужно, чтобы кто-то был в одной комнате со мной, когда я буду играть в Resident Evil. Просто хочу, чтобы мне было не так страшно.
7 место – Звучит как девиз
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – usmanfarooq05
Дети покупают игры, мужчины делают это на распродажах, а легенды ждут, пока они становятся бесплатными.
6 место – Даже узнать можно
Количество лайков – 17 тысяч
Автор – ShrekHagrid
Видеоигра "Гарри Поттер" на PS1, опередившая свое время
5 место – Вид от первого лица
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – Shiroyaksha344
Последнее, что увидел мой телевизор, прежде чем разбиться
4 место – Хотя бы не "Only On PlayStation"
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – saif-90
3 место – Для Xbox 5
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – Acekard75
Заказал геймпад для PS5 на eBay, что это вообще такое?
2 место – Сделайте хоть скидку...
Количество лайков – 76 тысяч
Автор – SrGrafo
– Ты победил все зло и спас нашу вселенную.
– Для меня честь стоять рядом с тобой, молодой воин, и я...
– Я все равно хочу получить 25 монет за это зелье маны.
1 место – Такая жизнь у мобов
Количество лайков – 109 тысяч
Автор – lvl2frog
– Может используешь какой-то хитрый прием, прежде чем я тебя убью?
– Я могу. Сейчас только проверю свой инвентарь.
– Что такое "инвентарь"?