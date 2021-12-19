Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: как изменилось Рождество и "гуманные" методы Бэтмена

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем лучшие. Они показали, как изменилось Рождество, а также вспомнили о "гуманных" методах Бэтмена.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: юные фанаты Call of Duty и отзывы в Steam

10 место – Актуально

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – Slothity

– Быстрее.

9 место – Как изменилось Рождество

Количество лайков – 8 тысяч

Автор – colmscomics

Тогда:

– Надеюсь, Тимми понравятся его новые санки

Теперь:

– Необходимо достать 12 миллиардов PS5!

8 место – Коварный Варио

Количество лайков – 9 тысяч

Автор – HabitualTheater

7 место – "Гуманные" методы

Количество лайков – 33 тысячи

Автор – SpectrisGames

Я никогда никого не убиваю

Я просто бросаю им лезвия в лицо, пока они не успокоятся

6 место – "Оригинальная" обложка

Количество лайков – 35 тысяч

Автор – Season_Of_Brad

5 место – Опасный пирог

Количество лайков – 43 тысячи

Автор – ql_Nik_lp

4 место – Интересный прогноз

Количество лайков – 59 тысяч

Автор – WebionWasTaken

– Как вы думаете, будут ли оставаться популярными видеоигры?

– Нет, я не думаю, что игры будут существовать долго, так как они не являются учебными. Видеоигры – это просто увлечение, которое постепенно исчезнет. Публике всегда становится скучно, и она находит что-то другое. Просто подождите и увидите.

3 место – Границы карты в Motocross Madness

Количество лайков – 66 тысяч

Автор – Left4DayZ1

2 место – "Улучшения"

Количество лайков – 86 тысяч

Автор – SrGrafo

– Я не играл в MMO с детства

– Интересно, насколько они изменились

– Вы не можете убить красную вещь, пока не ликвидируете синюю

– Вы не можете убить фиолетовую вещь, пока не ликвидируете красную

– Вы не можете убить зеленую вещь, пока не ликвидируете фиолетовую

1 место – Классика жанра

Количество лайков – 92 тысячи

Автор – SrGrafo

NPC смотрит, как я собираю мусор

Который обменяю на его сбережения