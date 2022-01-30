Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: новый враг Кратоса и ведьмачий кодекс
Источник:24 канал
Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем лучшие. На этой неделе они вспомнили о ведьмачем кодексе, а также нашли нового врага для Кратоса.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: пранк в God of War и типичная игра в Among Us
10 место – Ведьмачий кодекс
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – diarmo911
Геральт: бьет грабителей из-за того, что они ворвались в дом
Геральт: через несколько секунд сам грабит этот же дом
9 место – И Кратос оттуда
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – crankyjob21
Вид от первого лица, когда ты ребенок, который сказал, что Мастер Чиф из Fortnite
8 место – И так всегда с Fortnite
Количество лайков – 15 тысяч
Автор – ArcherEarlAuthor
PlayStation: у нас есть Человек-паук
Xbox: да? А у нас Мастер Чиф
Fortnite:
7 место – Знакомая ситуация
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – BBX22
После 15-часовой игровой сессии
6 место – Когда ты не должен выиграть
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – dyadko
5 место – Это же покемоны
Количество лайков – 33 тысячи
Автор – mehchinegun
– Подожди… Ты не млекопитающее?
– Что такое млекопитающее?
4 место – Многофункциональный геймпад
Количество лайков – 50 тысяч
Автор – MaGuishi
3 место – Почти получилось
Количество лайков – 78 тысяч
Автор – PatFury
2 место – Такое даже забыть тяжело
Количество лайков – 79 тысяч
Автор – TunakYourLastTun
1 место – Выпустите God of War на PC говорили они...
Количество лайков – 97 тысяч
Автор – AIMBOT02