Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: пранк в God of War и типичная игра в Among Us
Источник:24 канал
Пользователи Reddit на этой недели создали немало интересных и оригинальных работ. Они вспомнили о видеоигре Among Us, а также показали забавный пранк из игры God of War.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: God of War на Xbox и эволюция игр
10 место – Модификации для God of War
Количество лайков – 10 тысяч
Автор – Ellmerz611
9 место – Нужно бежать
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – OrcWithFork
Когда ты пообещал ей, что помоешь посуду. Но забыл из-за того, что играл:
8 место – Кажется, Call of Duty пока нет
Количество лайков – 17 тысяч
Автор – moinimran6
Microsoft приобрела Activision Blizzard
Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro и Crash Bandicoot могут стать эксклюзивами Xbox
7 место – Это просто пранк
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – GrandMasterSubZero
6 место – Типичная игра в Among Us
Количество лайков – 25 тысяч
Автор – TartineMyAxe
– Я не умею врать, хаха.
– Хаха, это хорошо.
– Ты же говорил, что не умеешь лгать…
– Я солгал.
5 место – Нетипичный торговец
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – TheeNux
– Кольцо делает своего владельца невидимым!
– В самом деле? Можно я попробую?
– Видите? Как я и рекламировал! Оно ваше всего за 20 тысяч золотых!
4 место – Специфика класса
Количество лайков – 52 тысячи
Автор – DocRyan88
Варвар: клянусь, я отомщу за смерть своего брата!
Друид: у тебя есть мои волки!
Амазонка: и мой лук!
Некромант: и твой брат!
3 место – Большой мальчик
Количество лайков – 58 тысяч
Автор – colmscomics
– Мама! Мама! Я только что поймал Оникса!!
– Вау, милый, это здорово!
– Оникс, выходи!
– Нет! Только не дома!
– Оникс!
2 место – Эволюция игр
Количество лайков – 128 тысяч
Автор – World_of_Warshipgirl
1 место – Интересный вопрос
Количество лайков – 136 тысяч
Автор – SrGrafo
– Компания Microsoft только что приобрела Activision Blizzard!
– Вау, это…
– Это хорошо?
– Это плохо?
– Я не знаю, как к этому относиться...