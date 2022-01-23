Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: пранк в God of War и типичная игра в Among Us

23 января 2022 , 22:53
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Источник:

24 канал

Пользователи Reddit на этой недели создали немало интересных и оригинальных работ. Они вспомнили о видеоигре Among Us, а также показали забавный пранк из игры God of War.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: God of War на Xbox и эволюция игр

10 место – Модификации для God of War

Количество лайков – 10 тысяч

Автор – Ellmerz611

9 место – Нужно бежать

Количество лайков – 16 тысяч

Автор – OrcWithFork

Когда ты пообещал ей, что помоешь посуду. Но забыл из-за того, что играл:

8 место – Кажется, Call of Duty пока нет

Количество лайков – 17 тысяч

Автор – moinimran6

Microsoft приобрела Activision Blizzard
Call of Duty, Overwatch, Diablo, Spyro и Crash Bandicoot могут стать эксклюзивами Xbox

7 место – Это просто пранк

Количество лайков – 24 тысячи

Автор – GrandMasterSubZero

6 место – Типичная игра в Among Us

Количество лайков – 25 тысяч

Автор – TartineMyAxe

 – Я не умею врать, хаха.
 – Хаха, это хорошо.
 – Ты же говорил, что не умеешь лгать…
 – Я солгал.

5 место – Нетипичный торговец

Количество лайков – 31 тысяча

Автор – TheeNux

 – Кольцо делает своего владельца невидимым!
 – В самом деле? Можно я попробую?
 – Видите? Как я и рекламировал! Оно ваше всего за 20 тысяч золотых!

4 место – Специфика класса

Количество лайков – 52 тысячи

Автор – DocRyan88

Варвар: клянусь, я отомщу за смерть своего брата!
Друид: у тебя есть мои волки!
Амазонка: и мой лук!
Некромант: и твой брат!

3 место – Большой мальчик

Количество лайков – 58 тысяч

Автор – colmscomics

 – Мама! Мама! Я только что поймал Оникса!!
 – Вау, милый, это здорово!
 – Оникс, выходи!
 – Нет! Только не дома!
 – Оникс!

2 место – Эволюция игр

Количество лайков – 128 тысяч

Автор – World_of_Warshipgirl

1 место – Интересный вопрос

Количество лайков – 136 тысяч

Автор – SrGrafo

 – Компания Microsoft только что приобрела Activision Blizzard!
 – Вау, это…
 – Это хорошо?
 – Это плохо?
 – Я не знаю, как к этому относиться...

Автор: Олег Шагалієв