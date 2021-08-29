Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: скидки на Cyberpunk 2077 и поиски в Fallout
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этот раз геймеры показали "сломанные" скидки на Cyberpunk 2077, а также продолжают обсуждать очередное переиздание Skyrim.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Самые популярные геймерские мемы за последнюю неделю: "новый" Skyrim и эволюция видеоигр
10 место – "Сломались" даже скидки
Количество лайков – 6 тысяч
Автор – deblejeje
9 место – Такие разные поколения
Количество лайков – 7 тысяч
Автор – illogicallogical
С чем имеют дело дети, которые играют на PS5
С чем имели дело дети, которые играли на PS2
8 место – Такого геймеры не ожидали
Количество лайков – 8 тысяч
Автор – NITROGLISERIN_JR
Bethesda, которая добавляет рыбалку, рыбалку? Вы серьезно??
Сообщество игроков в Skyrim, которое ждет The Elder Scrolls VI
7 место – Так думали в 1977 году
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – dbzcat
По мнению топ-менеджера компании, которая занимается игрушками, видеоигры – это просто мимолетное увлечение
6 место – Классика
Количество лайков – 14 тысяч
Автор – TurboTBag
Геймеры, когда разработчики переносят дату выхода игры:
Также геймеры, когда разработчики спешат с разработкой и выпускают незавершенную игру
5 место – "Одинаковые" фото
Количество лайков – 31 тысяча
Автор – shinobi_0_y
Я и ребята в World of Warcraft
Я и ребята в Final Fantasy
4 место – И даже в этом году
Количество лайков – 39 тысяч
Автор – PhoenixOLion
Чувствуете себя старым? Skyrim вышел 10 лет назад, 8 лет назад, 5 лет назад, 4 года назад и 3 года назад
3 место – Становится только сложнее
Количество лайков – 44 тысячи
Автор – plutarch4
– Скорее, спартанец! Захвати флаг и победа будет за нами!
– Простите, мне нужно сделать семь убийств из этого оружия, а затем еще пять во время прыжков, чтобы выполнить все задания на сегодня.
2 место – В параллельной вселенной
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – Mago6246
1 место – Поиски
Количество лайков – 76 тысяч
Автор – IdiotoftheEast
– Я найду своего отца
– Я найду своего сына
– Я найду того "плохого" парня в клетчатой одежде, который выстрелил мне в голову!!