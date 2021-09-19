Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: скины в видеоиграх и брутальный Кратос
Источник:24 канал
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент, а мы собираем лучшие их работы. На этой неделе геймеры показали, какими "разными" могут быть скины, а также пока они не забыли и о God of War: Ragnarok.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: мудрый Кратос и новый Тор, который подорвал сеть
10 место – Знакомые лица
Количество лайков – 13 тысяч
Автор – BioBoi2002
Четыре всадника геймерской боли
9 место – Классика
Количество лайков – 16 тысяч
Автор – Ezrealight
– Ты можешь поверить, что игры на PS5 настолько дорогие?
– Я знаю
– Держу пари, что там есть микротранзакции
– Это безобразие
– Так какие игры ты предзаказал?
– Все
8 место – И так всегда
Количество лайков – 21 тысяча
Автор – High_Ping_Comics
Косметические скины во всех видеоиграх:
Обычный
Бесплатный, который можно разблокировать правильным путем
Та же модель, но с дикой графикой
Первый сезон
Специальная серия, ограниченная во времени
Тот, который вы действительно хотите, стоит 20 долларов
7 место – Такой он интернет
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – Dapper_Dildo
Когда узнал, что "Правило 34" действует и на God of War
6 место – Даже эмулятор не поможет
Количество лайков – 36 тысяч
Автор – Ash_ktm
Когда увидел трейлер God of War: Ragnarok и понял, что это эксклюзив PlayStation, в который ты не сможешь сыграть даже на своем PC за 3 тысячи долларов
5 место – Потому что это нужно для комфортной игры
Количество лайков – 37 тысяч
Автор – Knowledgefirework
Мужчины не организованы. Также мужчины:
4 место – Полезная механика
Количество лайков – 40 тысяч
Автор – Nachiketaa
– Не стреляй, я нуб
– Нет… пожалуйста
Погладить, погладить
3 место – Когда выбрал всех
Количество лайков – 45 тысяч
Автор – Yellyvi
– Хорошо, солдаты
– К бою!
2 место – Все игры о зомби такие
Количество лайков – 112 тысяч
Автор – SrGrafo
– Мы должны создать новый тип зомби
– Как насчет толстого зомби?
– Очень-очень толстый зомби
– И когда вы стреляете, он взрывается
– Дженкинс, ты чертов гений!
1 место – Когда ошибся дверью
Количество лайков – 123 тысячи
Автор – MachenSie