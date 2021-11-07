Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: стелс в Far Cry 6 и загадка по мотивам Portal

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем для вас самые лучшие. На этот раз они показали, как выглядит стелс в Far Cry 6, а также вспомнили об известной серии Portal.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: полиция с GTA и идеальный костюм на Хэллоуин

10 место – Фанаты Portal знают ответ

Количество лайков – 41 тысяча

Автор – nisebblumberg

9 место – До релиза еще есть время...

Количество лайков – 42 тысячи

Автор – 90872

AAA-игра по мотивам покемонов, которая стоит 60 долларов, и выйдет в 2022 году:

Бесплатная мобильная видеоигра, вышедшая в 2020 году:

8 место – Разница между ремейком и ремастером

Количество лайков – 47 тысяч

Автор – gracioushorror998

Оригинал и ремейк Mafia:

Оригинал и ремастер GTA:

7 место – Бывает и так

Количество лайков – 50 тысяч

Автор – Dapper_Dildo

Когда вы начинаете играть в видеоигру, но лечебные снадобья не красные, а с манной – не синие.

Подожди. Это незаконно.

6 место – Стелс в Far Cry 6

Количество лайков – 51 тысяча

Автор – CrossingEden

5 место – Хороший ответ

Количество лайков – 54 тысячи

Автор – Koctopuz

Люди, которые жалуются, что игры недостаточно реалистичны.

Игры, в которые играю я:

Вы стали зависимы от свинины и бобов.

Вы страдаете, потому что перестали есть свинину и бобы.

4 место – Классическая история

Количество лайков – 57 тысяч

Автор – Yellyvi

Когда играешь наедине: босс побежден

– С первого раза!

Когда кто-то смотрит за твоей игрой: слизь использует атаку слюной

3 место – Показалось

Количество лайков – 60 тысяч

Автор – Wannaknowthisfilm

2 место – "Достойная" награда

Количество лайков – 65 тысяч

Автор – ImPrettyWhack

Когда вы выполняете абсурдно длинный квест, который отправляет вас через всю карту, но NPC дает в награду всего 50 крышечек.

1 место – Почти спас...

Количество лайков – 82 тысячи

Автор – Mark_luckerberg