Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: страшный сон фанатов PlayStation и лень DICE

Геймеры продолжают делиться своими работами на Reddit, а мы собираем самые лучшие. На этот раз они показали страшный сон всех фанатов PlayStation, а также высмеяли работу DICE.

На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.

Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: баги в играх и Red Dead Redemption 2 на старом PC

10 место – Современный гейминг

Количество лайков – 2 тысячи

Автор – Febb3

Рекомендуемые системные требования: Ryzen 9 5900X, 1080TI, 8GB Ram.

Видеоигра:

9 место – Страшный сон фанатов PlayStation

Количество лайков – 5 тысяч

Автор – lothbrokkk

8 место – Ты первый

Количество лайков – 6 тысяч

Автор – Mewiee

7 место – Настоящий хакер

Количество лайков – 7 тысяч

Автор – Hoppy_Doodle

– Эй, можешь сломать эту видеоигру?

Я заменяю ".exe" файл на кряк без компакт-диска, который загрузил из сомнительного сайта!

– Черт, это сработало! Ты настоящий хакер!

Гениальный хакер

6 место – Для чего нужны друзья

Количество лайков – 13 тысяч

Автор – Not_SuperLeevi

5 место – "Жестокие" игры

Количество лайков – 20 тысяч

Автор – ListerineAfterOral

Мама: видеоигры приводят к насилию

Я, когда играю в видеоигры:

4 место – Банки в играх

Количество лайков – 21 тысяча

Автор – lvl2frog

– А я могу сдать некоторые предметы на хранение?

– Конечно! Мы сохраним все ваши вещи, независимо от их размера.

– Хорошо, здорово!

– Будьте осторожны с мечом вечного огня, он немного горячий.

3 место – Что такое лень

Количество лайков – 44 тысячи

Автор – DeBeard

2 место – Разминка

Количество лайков – 106 тысяч

Автор – reflexmaster123

1 место – Когда не хватает острых ощущений

Количество лайков – 193 тысячи

Автор – OtterDeity

Поле 99 на 99, 1500 мин и 2,5 часа поисков