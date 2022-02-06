Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: типы игроков в RPG и трюк из Far Cry 3
Источник:Reddit
Пользователи платформы Reddit продолжают шутить и создавать интересный контент. На этот раз они показали типы игроков в RPG, а также вспомнили о видеоигре Far Cry 3.
На платформе Reddit можно найти разнообразный контент. Пользователи ежедневно публикуют интересные записи, а все зарегистрированные имеют возможность оценить работы других. Мы на Games24 собрали для вас 10 самых популярных геймерских мемов с этой платформы за последнюю неделю.
Топ за прошлую неделю Лучшие геймерские мемы за последнюю неделю: новый враг Кратоса и ведьмачий кодекс
10 место – Иронично
Количество лайков – 12 тысяч
Автор – Arihant-Guntiwar
Некоторые старые скопированные видеоигры – измените это
О Боже мой, старые игры были лучше
9 место – Именно так все и есть
Количество лайков – 18 тысяч
Автор – JckRecher
Когда выставил вид от капота
8 место – Оригинально
Количество лайков – 20 тысяч
Автор – I_need_to_learn_more
Иди сюда
Не пролезай там
7 место – Типы игроков в RPG
Количество лайков – 23 тысячи
Автор – TryingTimesComics
Коллекционер: вот! Моя коллекция! Все высокого качества.
Дружелюбный: если ты хочешь сразиться со мной, тебе придется преодолеть 132 представителей моей фракции. И 32 любовников.
Охотник за сокровищами:
– Мы можем двигаться дальше? Прошло 3 часа…
– Я знаю, я могу добиться этого!!!
Психопат: Я пойду сразу к королю демонов и одолею его этой рыбой и палкой
6 место – Бандиты, когда увидели протагониста
Количество лайков – 24 тысячи
Автор – lvl2frog
– Нападем на этого парня
– Ты хочешь атаковать парня из сияющим мечом и непробиваемым доспехом?
– Да
– Парня, который выглядит так, словно он зарабатывает на жизнь убийством драконов?
– Да…
– Ни слова больше
5 место – Флэш в мире покемонов
Количество лайков – 28 тысяч
Автор – PressTurn
4 место – Мокрый пол – хорошая графика
Количество лайков – 34 тысячи
Автор – ARandomDouchy
Кто-то: в этой видеоигре некстген графика!
Я: действительно? Покажи!
Кто-то: ладно, вот. Выглядит потрясающе!
3 место – Актуально
Количество лайков – 35 тысяч
Автор – ElVaNoS7
Нас обманули, нам нанесли удар в спину и, вполне возможно, одурачили.
2 место – Идеально
Количество лайков – 51 тысяча
Автор – denierCZ
1 место – Нужно больше красных бочек
Количество лайков – 60 тысяч
Автор – Vesto241
Что делают все злодеи из шутеров от первого лица после того, как разработали лучшую систему защиты для своей базы: