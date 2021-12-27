Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: непростая головоломка и дизайнерская работа

27 декабря 2021 , 12:54
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Источник:

24 канал

В топе самых популярных мобильных игр на этой неделе появилось две новинки. Одна из них сразу же возглавила этот рейтинг, а вторая – запрыгнула в пятерку лучших.

Games24 с помощью портала Appmagic отобрал для вас самые популярные мобильные игры за последнюю неделю. В рейтинг попали бесплатные видеоигры, которые имеют наибольшее количество загрузок в Google Play и App Store.

Топ за прошлую неделю Лучшие мобильные игры за последнюю неделю: забавный аналог GTA и романтическая головоломка

Рейтинг лучших бесплатных мобильных игр за последнюю неделю:

  1. Brain Story: Tricky Puzzle
  2. Poppy Rope Game
  3. Oil Tanker Truck Driving Games
  4. Garena Free Fire
  5. Subway Surfers
  6. DIY Keyboard
  7. Roblox
  8. Rocket League Sideswipe
  9. Race Master 3D Car Racing
  10. Love Fantasy: Match & Stories

В топе самых популярных мобильных игр на этот раз снова сменился лидер. Сразу же на 1 строчку запрыгнула новинка с названием Brain Story: Tricky Puzzle, а вот видеоигра Poppy Rope Game, которая ранее возглавляла этот рейтинг, опустилась на 2 позицию. Из других интересных изменений еще можно отметить прыжок симулятора Oil Tanker Truck Driving Games, а также падение Rocket League Sideswipe и Race Master 3D Car Racing.

Покинули топ следующие проекты: Survival Game: Squid Challenge (16 место) и Party Match: Do Not Fall (18 место). А впервые в рейтинг попали такие мобильные игры:

Brain Story: Tricky Puzzle – видеоигра, которая должна понравится всем поклонникам головоломок и загадок. Геймплейно все очень просто: игроки получают задание, а для его решения они должны воспользоваться определенным инструментом, например, резинкой или лупой. Разработчики отметили, что в их игре очень простое управление и немало интересных уровней.

Игровой процесс Brain Story: Tricky Puzzle: видео

 

DIY Keyboard – мобильный проект, который может понравиться всем фанатам игры Phone Case DIY​. В целом видеоигры очень похожи, правда, теперь игрокам нужно взять на себя роль дизайнера, занимающегося украшением клавиатур. Добавим, что в игре есть немало разнообразных инструментов, а также клиентов, которых нужно обслуживать.

Геймплей DIY Keyboard: видео

 

Автор: Олег Шагалієв