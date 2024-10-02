Самые лучшие модификации для Baldur's Gate 3 – создатели игры рекомендуют

2 октября 2024, 15:26
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Автор: Максим Задворский

Источник:

Gamesradar+

Появился список всех модификаций для Baldur's Gate 3, которые на своих разнообразных ресурсах советовали сами разработчики проекта из Larian Studios.

Из-за популярности модификаций для культовой RPG Baldur's Gate 3 в последнем патче, что уже вышел и на консолях, появился отдельный "менеджер модов", который значительно облегчает их установку и использование.

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Larian рекомендуют

В связи с этим, портал gamesradar+ решил собрать воедино все многочисленные моды, которые разработчики проекта из Larian Studios называли своими любимыми на различных платформах – от YouTube до соцсети X.

Результатом стал список из 14 модификаций, которые меняют многие аспекты игры: от количества персонажей подконтрольных игроку до внешнего вида игровых "дайсов".

Какие моды для Baldur's Gate 3 рекомендуют Larian Studios:

  • Adjustable Party Limit – позволяет настроить размер группы;
  • Underwear of Rituals – добавляет в игру ряд "заколдованных" комплектов нижнего белья, дающих полезные характеристики;
  • Kuo-Toa Playable Race – делает доступной для игры новую расу;
  • Mystic Class – добавляет новый класс "Мистика";
  • Custom dice – огромное количество дизайнов для игровых костей;
  • FaerunColors – разнообразит одежду;
  • UnlockLevelCurve – увеличивает максимальный уровень персонажей до 20;
  • All Camp Clothes and Dyes – в лагере появляются 4 сундука со всей базовой одеждой из игры;
  • Kay's Hair Extensions – разнообразит прически;
  • Better Inventory UI – улучшает окна инвентаря;
  • Leicarna's Piercings: Crystals – добавляет новые сережки;
  • Weightless Gold – изменяет вес золота на 0;
  • Faces of Faerun – новые лица для создания персонажей;
  • ImpUI (ImprovedUI) – улучшает интерфейс.

Все перечисленные модификации можно найти на портале mod.io и добавить в свой "менеджер" BG 3, но следует заметить, что не все они имеют консольные версии.