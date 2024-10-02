Самые лучшие модификации для Baldur's Gate 3 – создатели игры рекомендуют
Источник:Gamesradar+
Появился список всех модификаций для Baldur's Gate 3, которые на своих разнообразных ресурсах советовали сами разработчики проекта из Larian Studios.
Из-за популярности модификаций для культовой RPG Baldur's Gate 3 в последнем патче, что уже вышел и на консолях, появился отдельный "менеджер модов", который значительно облегчает их установку и использование.
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Larian рекомендуют
В связи с этим, портал gamesradar+ решил собрать воедино все многочисленные моды, которые разработчики проекта из Larian Studios называли своими любимыми на различных платформах – от YouTube до соцсети X.
Результатом стал список из 14 модификаций, которые меняют многие аспекты игры: от количества персонажей подконтрольных игроку до внешнего вида игровых "дайсов".
Какие моды для Baldur's Gate 3 рекомендуют Larian Studios:
- Adjustable Party Limit – позволяет настроить размер группы;
- Underwear of Rituals – добавляет в игру ряд "заколдованных" комплектов нижнего белья, дающих полезные характеристики;
- Kuo-Toa Playable Race – делает доступной для игры новую расу;
- Mystic Class – добавляет новый класс "Мистика";
- Custom dice – огромное количество дизайнов для игровых костей;
- FaerunColors – разнообразит одежду;
- UnlockLevelCurve – увеличивает максимальный уровень персонажей до 20;
- All Camp Clothes and Dyes – в лагере появляются 4 сундука со всей базовой одеждой из игры;
- Kay's Hair Extensions – разнообразит прически;
- Better Inventory UI – улучшает окна инвентаря;
- Leicarna's Piercings: Crystals – добавляет новые сережки;
- Weightless Gold – изменяет вес золота на 0;
- Faces of Faerun – новые лица для создания персонажей;
- ImpUI (ImprovedUI) – улучшает интерфейс.
Все перечисленные модификации можно найти на портале mod.io и добавить в свой "менеджер" BG 3, но следует заметить, что не все они имеют консольные версии.