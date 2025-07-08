Mafia: The Old Country получила 9 минут геймплея –что нового нам показали

Портал IGN опубликовал эксклюзивный 9-минутный ролик геймплея игры Mafia: The Old Country, переносящий игроков в Сицилию начала XX века. В видео показана миссия на вилле, где главный герой Энцо Фавара выполняет задание мафиозного босса, демонстрируя стелс, перестрелки и атмосферу эпохи.

Новая часть культовой серии Mafia от студии Hangar 13 и издательства 2K обещает вернуться к истокам мафиозной драмы. В центре сюжета – история Энцо Фавара, сироты и шахтера, который присоединяется к преступной семье на Сицилии. Накануне IGN представил эксклюзивный геймплей, который раскрывает ключевые особенности игры, рассказывает 24 Канал.

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Детали геймплея и атмосфера игры

В 9-минутном ролике, опубликованном в рамках рубрики IGN First, показана миссия из пятой главы игры, где Энцо получает задание от Дона Торризи – передать важное сообщение, проникнув на виллу Людовичи. Игрок видит, как герой готовится к заданию, выбирая оружие (пистолет и дробовик) у оружейника, а затем отправляется к цели на автомобиле.

Миссия начинается со стелс-элементов: Энцо тихо устраняет охранников, отвлекая их монетками (новая механика в игре), но впоследствии переходит к открытым перестрелкам и игра демонстрирует динамику схваток.

Зрители отметили густую атмосферу Сицилии начала XX века, детализированное окружение и аутентичность эпохи, хотя некоторые анимации показались недоработанными.

Дополнительно разработчики отметили, что игра возвращается к линейному нарративному формату, как в первых частях серии, в отличие от более открытого мира Mafia III. В игре также будут представлены уникальные механики, такие как гонки на лошадях, бои на ножах и тактический подход к бою из-за ограниченности ресурсов.

Полное 9-минутное видео Mafia: The Old Countr можно посмотреть здесь:

IGN планирует посвятить игре целый месяц, выпуская эксклюзивный контент каждый понедельник. Уже 14 июля ожидается большое превью на основе трех часов геймплея. Релиз Mafia: The Old Country запланирован на 8 августа 2025 года для PC (Steam), PS5 и Xbox Series X|S по цене 50 долларов за стандартное издание. Игра уже "ушла на золото", поэтому переносов не ожидается.