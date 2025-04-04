Marvel Rivals добавит в игру одного из самых крутых врагов Мстителей
- Второй сезон Marvel Rivals представит двух новых персонажей: Эмму Фрост из "Людей Икс" и робота Альтрона, а также новую карту Krakoa.
- NetEase планирует ежемесячно добавлять нового героя, начиная с третьего сезона.
- Некоторые комбинации героев будут изменены или удалены, а подробный список изменений будет опубликован позже.
Успех Marvel Rivals, бесплатного шутера от NetEase, превзошел все ожидания, привлекая миллионы игроков. После первого сезона, посвященного "Фантастической четверке", настало время для новых героев, врагов и приключений.
Чего ждать во втором сезоне
Второй сезон Marvel Rivals обогатит игру двумя новыми персонажами. Эмма Фрост, известная мутантка из "Людей Икс", появится в начале сезона как новый Vanguard. К сожалению, ее способности пока что остаются тайной. Позже к игре присоединится робот Альтрон, чей класс также пока неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на видеоанонс будущего обновления.
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Новый сезон также представит карту Krakoa, которая будет доступна в быстрых и соревновательных матчах. В то же время карты Yggsgard и Tokyo 2099 временно исчезнут из соревновательного пула.
Разработчики также добавят новые комбинации героев, такие как Эмма Фрост с Магнето или Псайлоком, а также Доктор Стрэндж и Багровая Ведьма. Однако некоторые комбинации, например, Ракета и Зимний Солдат, будут удалены.
Детальный список изменений и улучшений для каждого героя будет опубликован позже, так что мы еще не знаем всех подробностей – компания хочет сохранить интригу.
Что дальше
С третьего сезона NetEase планирует перейти на новый график обновлений, обещая добавлять как минимум одного нового героя ежемесячно. Насколько реалистично в исполнении это обещание, покажет время, а нам остается надеяться, что NetEase будет работать гораздо быстрее, чем Valve с ее постоянным срывом сроков в Dota 2, когда между выпуском предыдущего и следующего героя может пройти целый год.
Второй сезон в Marvel Rivals стартует 11 апреля на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.
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