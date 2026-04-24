BioWare прервали молчание и объяснили что происходит с Mass Effect 5
- Продюсер BioWare Майкл Гэмбл объяснил, что отсутствие новостей о Mass Effect 5 связано с интенсивной работой над игрой.
- Фанаты ожидают новую информацию в ноябре, возможно во время N7 Day (7 ноября), когда часто появляются новости о серии.
Один из ведущих продюсеров студии BioWare обратился к геймерам чтобы сообщить новости о возвращении известной франшизы космических RPG. Что известно о Mass Effect 5 – в материале.
Прошло уже немало времени с момента первого анонса Mass Effect 5 и не на много меньше со времен последней официальной информации об игре, поэтому разработчики решили кое-что прояснить, информирует 24 Канал.
Стоит внимания Ремейк Assassin's Creed Black Flag получил новые детали: что изменили в игре
Почему BioWare молчит о Mass Effect?
Пока Amazon разочаровывают геймеров переписыванием сценарции будущей экранизации, ведущий продюсер BioWare неожиданно ответил на вопрос одного из фанатов в соцсети X.
Речь о Майкле Гембла, руководителе проекта и исполнительном продюсере студии, который прокомментировал почему с ноября прошлого года не было никаких новостей об игре.
Ответ оказался довольно банальным и очевидным, впрочем изрядно утешил геймеров.
Просто заняты работой. На так много времени на анонсы,
– ответил Гэмбл.
Поэтому по крайней мере сейчас фанатам не стоит беспокоиться, поскольку разработчики с головой в процессе разработки.
Интересно, что в ноябре прошлого года именно Майкл распространил концеп-арт из будущей игры.
Поэтому поклонники проекта ожидают увидеть хотя бы крупицу новой информации в то же время в этом году.
Тимпаче за N7 Day, который проводится ежегодно 7 ноября в честь серии видеоигр, всегда стоит следить с особым вниманием.
Что известно о Mass Effect 5?
Mass Effect 5 станет прямым продолжением культовой серии RPG от BioWare. На данный момент игра находится на ранней стадии разработки.
Вместе с тем подтверждено, что события игры будут связаны с оригинальной трилогией и могут продолжить историю знакомых персонажей, в частности Лиары, информирует The Gamer.
Известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5 и сделает акцент на исследовании космоса, сюжете и выборах игрока.