Ролевая игра Fatekeeper была представлена студией Paraglacial в сотрудничестве с THQ Nordic. Погрузившись в мрачный фэнтезийный мир, игроки оказываются среди руин и следов древних катастроф. Ее уже успели сравнить с культовыми Skyrim и Dark Messiah.

Дебютный трейлер показал яркие локации: от полей древних сражений до таинственных пещер и заброшенных святилищ, каждое из которых скрывает собственные истории и испытания, информирует 24 Канал.

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Главной изюминкой Fatekeeper является продуманная боевая система – игроки могут сочетать различные стили боя и магические школы, создавая уникальные комбинации навыков. Каждый герой формируется по индивидуальным предпочтениям: это может быть как сильный воин с двуручным мечом, так и ловкий разведчик или могущественный маг.

Во время боя важно учитывать не только личные слабости, но и привычки и уязвимости противников, удачно выбирая экипировку, артефакты и оружие.

Трейлер Fatekeeper смотрите видео:

Скриншоты Fatekeeper

Фото из Steam

Разработчики обещают игрокам свободу действий и поощрения за любознательность – сюжет не ограничивает исследователей мира, а уникальные приключения могут ждать в самых неожиданных уголках карты. Игру тепло встретили геймеры, а релиз в раннем доступе состоится зимой 2025 года на Steam.

Кроме Fatekeeper THQ Nordic представили продолжение культовой серии Darksiders и показала первый трейлер. Фанаты уже долго ждали продолжения этой серии, поэтому встретили эту новость с восторгом.