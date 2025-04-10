Глобальный апгрейд в Marvel Rivals: турниры больше не будут такими, как раньше
- Второй сезон Marvel Rivals Championships (MRC) начнется 11 апреля 2025 года с новыми регионами и упрощенной регистрацией.
- Изменения включают расширение регионов, новые функции фракций и возможности для любительских команд, увеличивающие разнообразие соревнований.
- Обновление имеет целью улучшить производительность турниров и привлечь больше команд, включая любительские составы, к участию.
В Marvel Rivals приближается масштабная трансформация турнирной системы. Второй сезон Marvel Rivals Championships (MRC) принесет обновления, которые полностью изменят формат соревнований, географию участников и правила игры. Рассказываем, что именно изменится и как это повлияет на киберспортивную сцену.
Чего ждать дальше
Второй сезон MRC открывает новую страницу в истории игры. NetEase анонсировала масштабное обновление турнирной системы, которое начнет действовать 11 апреля 2025 года – именно тогда стартует новый сезон. Изменения охватывают новые регионы, функции фракций, упрощенный формат регистрации и ряд других улучшений, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на сайте игры.
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Информация появилась 8 апреля, когда разработчики поделились деталями будущих нововведений вместе с новостями о многочасовом техническом обслуживании и общими обновлениями качества на ПК и консолях.
Все турнирные обновления для Marvel Rivals Season 2
- Регистрация на Marvel Rivals Season 2 MRC была скорректирована, в частности изменены требования к рангу и введен новый процесс регистрации.
- Наиболее радикальные изменения касаются регионов. Ранее MRC охватывал Северную Америку, Европу и Азию. Новый формат теперь включает Америку, Европу, Ближний Восток, Африку (EMEA) и Тихоокеанский регион. Это облегчит классификацию стран и упростит организацию серверов, что должно привести к лучшей производительности во время турниров.
- Новые функции фракций также дебютируют во 2 сезоне, вступив в силу во время нокаут-этапов. Появятся системы рекрутинга и поиска, что облегчит фракциям и игрокам формирование отрядов перед любыми внутриигровыми турнирами. Новая система отчетов также предоставит фракциям возможность помечать неприемлемый контент.
- Во втором сезоне также намного проще изучать MRC, что делает его менее сложным для игроков, которые пропустили прошлый сезон. Страница "Обзор" стала более доступной и содержит более подробную информацию о процессах и конкретные правила для различных форматов.
- Функции, которые ранее были эксклюзивными для MRC, теперь доступны и для пользовательских игр. Игроки теперь могут настроить турнирную комнату вместе с функцией паузы, инициированной хозяевами. Добавлена функция "В гостях".
Далее – больше
В 1 сезоне MRC приняли участие более 500 команд в каждом регионе. Выяснилось, что некоторые из коллективов без киберспортивного опыта преобладали над известными игроками, например, в таких регионах, как Азия.
NetEase стремится расширить киберспортивную экосистему Marvel Rivals. Упорядоченная категоризация стран означает меньше технических проблем, что поощряет больше команд участвовать в соревнованиях, в том числе и любительских составов, которые ранее не были участниками крупных турниров.
Большее количество команд может привести к более разнообразной конкуренции, а новые игроки смогут бросить вызов известным командам высшего уровня, таким как победители Invitational 100-Thieves или Sentinels.
С началом второго сезона нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как сформируется киберспортивная сцена в свете этих фундаментальных изменений. Ожидается, что она будет больше и лучше, чем раньше.
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